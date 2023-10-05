«Вывернула куртку, петляла по району»: появилось видео с камер с 14-летней девушкой, подозреваемой в нападении на подругу

Подозреваемая в нападении с канцелярским ножом 14-летняя девочка попала на камеры видеонаблюдения в день происшествия. По данным телеграм-канала Mash Siberia она вывернула куртку для конспирации и петляла по району, когда вышла из леса.
По версии следствия 1 октября 2023 года в поселке Кудряшовский две девочки 13 и 14 лет пошли погулять в лесу, причем старшая заранее взяла с собой канцелярский нож. Между школьницами произошел конфликт, и 14-летняя подозреваемая набросилась на одноклассницу.
На видео, которое опубликовали в Mash Siberia видно, как девочка-подросток гуляла по району с пакетом, а потом села на автобус. Авторы телеграм-канала уверяют, что прогулка была снята после инцидента.
Сейчас 14-летнюю девочку уже отправили на судебно-психиатрическую экспертизу в психбольницу.