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«Вывернула куртку, петляла по району»: появилось видео с камер с 14-летней девушкой, подозреваемой в нападении на подругу

Его опубликовал телеграм-канал Mash Siberia

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После долгой прогулки по району девушка села в автобус

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Подозреваемая в нападении с канцелярским ножом 14-летняя девочка попала на камеры видеонаблюдения в день происшествия. По данным телеграм-канала Mash Siberia она вывернула куртку для конспирации и петляла по району, когда вышла из леса.

По версии следствия 1 октября 2023 года в поселке Кудряшовский две девочки 13 и 14 лет пошли погулять в лесу, причем старшая заранее взяла с собой канцелярский нож. Между школьницами произошел конфликт, и 14-летняя подозреваемая набросилась на одноклассницу.

На видео, которое опубликовали в Mash Siberia видно, как девочка-подросток гуляла по району с пакетом, а потом села на автобус. Авторы телеграм-канала уверяют, что прогулка была снята после инцидента.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Siberia / Telegram

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