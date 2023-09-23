В Новосибирске пропал 34-летний мужчина – его ищут около месяца

В Первомайском районе Новосибирска пропал 34-летний Андрей Кононов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 27 августа.
Приметы Андрея: рост — 196 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Особая примета – татуировка на правом плече. Во что был одет в день пропажи неизвестно.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52 или по номеру 112.
Ранее в Новосибирске пропал 28-летний мужчина. Как сообщили в областном поисковом отряде «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 12 сентября.