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В Новосибирске пропал 34-летний мужчина – его ищут около месяца

Сибиряк исчез в Первомайском районе

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Его местонахождение неизвестно с 27 августа

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В Первомайском районе Новосибирска пропал 34-летний Андрей Кононов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 27 августа.

Приметы Андрея: рост — 196 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Особая примета – татуировка на правом плече. Во что был одет в день пропажи неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске пропал 28-летний мужчина. Как сообщили в областном поисковом отряде «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 12 сентября.

Пропал мужчинаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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