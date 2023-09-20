Взаимные обвинения и вечный кризис. Что предшествовало эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — территория, о принадлежности которой спорят столетиями. Но новую остроту конфликт приобрел во время перестройки. С тех пор эскалация возникает регулярно.

Годы перестройки

К 1987–1988 годам в Армении и Азербайджане наблюдался сильный подъем национального движения. Это привело к тому, что за короткое время в споры о принадлежности Нагорного Карабаха оказалось вовлечено большинство жителей обеих республик. Руководство страны в то время политических действий по ситуации не принимало. В результате 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которую не признала ни одна страна ООН. Во время вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

