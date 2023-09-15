Грузовик и легковушка столкнулись на дамбе ОбьГЭС — видео с места аварии

В Новосибирске на дамбе ГЭС лоб в лоб столкнулись водители фургона Peugeot Boxer и хэтчбека. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале «АСТ-54».



— Из-за ДТП образовалась длинная пробка во все стороны, так как свободной осталась лишь одна полоса, — говорится в посте.