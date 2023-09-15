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Грузовик и легковушка столкнулись на дамбе ОбьГЭС — видео с места аварии

Из-за ДТП на проезжей части образовалась пробка

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На месте аварии работают сотрудники полиции и скорая помощь

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В Новосибирске на дамбе ГЭС лоб в лоб столкнулись водители фургона Peugeot Boxer и хэтчбека. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале «АСТ-54».

— Из-за ДТП образовалась длинная пробка во все стороны, так как свободной осталась лишь одна полоса, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

На месте ДТП работают сотрудники полиции и скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по этому ДТП. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП у Северного обхода. Он столкнулся с автобусом.

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ДТПАварияНовосибирск
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