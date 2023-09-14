«Массовое побоище»: новосибирцы заявили о потасовке на площади Калинина — сообщают о выстрелах

Журналист издания также попросил прокомментировать ситуацию в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области. В ведомстве пообещали уточнить ситуацию.



В середине житель Новосибирска избил двух мужчин на площади Калинина. Инцидент попал на видео.

