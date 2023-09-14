freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 95.98
eur 103.11
СрочноНа новом ЛДС хотят провести матчи сборной России
Все новости
Все новости

«Массовое побоище»: новосибирцы заявили о потасовке на площади Калинина — сообщают о выстрелах

На месте произошедшего заметили сотрудников Росгвардии

331

Конфликт начался между двумя мужчинами

Поделиться

В соцсетях Новосибирска появилась информация о конфликте, который произошел на площади Калинина. Данные о происшествии опубликовали в телеграм-канале «Экстренный НСК». В сообщении указано, что на месте конфликта услышали выстрелы.

— Словесная баталия быстро переросла в массовое побоище, следом и в вооружённое противостояние, — указано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что конфликт начался между двумя мужчинами, но позже к нему присоединилась группа людей. Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли заявления в полицию из-за инцидента. В ведомстве не смогли уточнить, были ли вооружены участники конфликта.


— Проводится проверка, устанавливаются лица и обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД России по региону.

Журналист издания также попросил прокомментировать ситуацию в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области. В ведомстве пообещали уточнить ситуацию.

В середине житель Новосибирска избил двух мужчин на площади Калинина. Инцидент попал на видео.

ДракаКонфликтПлощадьПлощадь КалининаМВДРосгвардия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter