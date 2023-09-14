«Массовое побоище»: новосибирцы заявили о потасовке на площади Калинина — сообщают о выстрелах

В соцсетях Новосибирска появилась информация о конфликте, который произошел на площади Калинина. Данные о происшествии опубликовали в телеграм-канале «Экстренный НСК». В сообщении указано, что на месте конфликта услышали выстрелы.
— Словесная баталия быстро переросла в массовое побоище, следом и в вооружённое противостояние, — указано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что конфликт начался между двумя мужчинами, но позже к нему присоединилась группа людей. Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли заявления в полицию из-за инцидента. В ведомстве не смогли уточнить, были ли вооружены участники конфликта.
— Проводится проверка, устанавливаются лица и обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД России по региону.
Журналист издания также попросил прокомментировать ситуацию в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области. В ведомстве пообещали уточнить ситуацию.
В середине житель Новосибирска избил двух мужчин на площади Калинина. Инцидент попал на видео.