Самолет может простоять месяц до эвакуации: что известно к этому часу о ЧП в новосибирском поле

Сегодня утром, 12 сентября, в Новосибирской области произошло ЧП. Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники различных ведомств, а также корреспонденты НГС.
Сообщаем все, что известно об инциденте на 16:00 по Новосибирскому времени:
- Аварийная посадка произошла в 08:44 местного времени в окрестностях деревни Каменка, сёл Раисино и Московка Убинского района Новосибирской области.
- На борту находились 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Все пассажиры эвакуировались, никто не пострадал. Для них организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры. Сейчас их отправили в Омск и Новосибирск
- Росавиация сформировала комиссию для расследования инцидента.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
- Имена пилотов: Сергей Белов и Эдуард Семенов, бортпроводников: Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов.
- При подлете к Омску, при заходе на посадку, у самолета отказала зеленая гидросистема. Было решено лететь в Новосибирск, так как там лучше техническая база и длиннее посадочная полоса.
- Самолет не долетел до Толмачево, так как выпущенные створки шасси увеличили расход топлива. Сергей Белов принял решение посадить самолет на поле.
- Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов дал пресс-конференцию. В частности, он рассказал, что на эвакуацию самолета может уйти больше месяца
- Пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей компенсации, сообщил гендиректор авиакомпании.
- Пилотам пока запретили разговаривать с прессой, их с места ЧП увезли следователи.
Весь день редакция НГС ведет онлайн, в котором рассказывает про обстоятельства и последствия авиаинцидента.