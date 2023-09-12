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СрочноПассажир — о севшем в поле самолете и экипаже
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Посадка самолета в поле

Самолет может простоять месяц до эвакуации: что известно к этому часу о ЧП в новосибирском поле

Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» дал пресс-конференцию, пилотов на время расследования отстранят от работы

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Пилотам сейчас не разрешают общаться с прессой

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Сегодня утром, 12 сентября, в Новосибирской области произошло ЧП. Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники различных ведомств, а также корреспонденты НГС.

Сообщаем все, что известно об инциденте на 16:00 по Новосибирскому времени:

  • Аварийная посадка произошла в 08:44 местного времени в окрестностях деревни Каменка, сёл Раисино и Московка Убинского района Новосибирской области.
  • На борту находились 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Все пассажиры эвакуировались, никто не пострадал. Для них организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры. Сейчас их отправили в Омск и Новосибирск
  • Росавиация сформировала комиссию для расследования инцидента.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
  • Имена пилотов: Сергей Белов и Эдуард Семенов, бортпроводников: Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов.
  • При подлете к Омску, при заходе на посадку, у самолета отказала зеленая гидросистема. Было решено лететь в Новосибирск, так как там лучше техническая база и длиннее посадочная полоса.
  • Самолет не долетел до Толмачево, так как выпущенные створки шасси увеличили расход топлива. Сергей Белов принял решение посадить самолет на поле.
  • Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов дал пресс-конференцию. В частности, он рассказал, что на эвакуацию самолета может уйти больше месяца
  • Пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей компенсации, сообщил гендиректор авиакомпании.
  • Пилотам пока запретили разговаривать с прессой, их с места ЧП увезли следователи.

Весь день редакция НГС ведет онлайн, в котором рассказывает про обстоятельства и последствия авиаинцидента.

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