Путину рассказали о самолете, экстренно севшем в поле

Пленарная сессия ВЭФ-2023 с участием Владимира Путина, которая проходит сегодня во Владивостоке, началась с благодарности пилотам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в поле этим утром. Управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, который модерирует сессию, рассказал о произошедшем российскому президенту и всем участникам мероприятия.
— Наверное, вы сейчас прочитали, что самолет, который летел из Сочи в Омск, сел в поле в Новосибирской области. На борту было 159 человек, и никто не пострадал. Только у одного человека поднялось, как я прочитал, артериальное давление. Давайте мы поаплодируем летчикам, — рассказал Доронов.
В ответ на это зал, вместе с Владимиром Путиным, разразился овациями.
Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, но из-за отказа гидросистемы сел на грунт в поле в Новосибирской области. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стали неполадки с гидросистемой. Ранее появились первые фото с места происшествия. Также мы рассказывали, что известно об этом лайнере.