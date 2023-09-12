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Тема дняАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
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Посадка самолета в полеПодробности

Путину рассказали о самолете, экстренно севшем в поле

Президент начал пленарное заседание ВЭФ с аплодисментов летчикам

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Пилоты, посадившие самолет, спасли 159 человек

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Пленарная сессия ВЭФ-2023 с участием Владимира Путина, которая проходит сегодня во Владивостоке, началась с благодарности пилотам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в поле этим утром. Управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, который модерирует сессию, рассказал о произошедшем российскому президенту и всем участникам мероприятия.

— Наверное, вы сейчас прочитали, что самолет, который летел из Сочи в Омск, сел в поле в Новосибирской области. На борту было 159 человек, и никто не пострадал. Только у одного человека поднялось, как я прочитал, артериальное давление. Давайте мы поаплодируем летчикам, — рассказал Доронов.

В ответ на это зал, вместе с Владимиром Путиным, разразился овациями.

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, но из-за отказа гидросистемы сел на грунт в поле в Новосибирской области. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стали неполадки с гидросистемой. Ранее появились первые фото с места происшествия. Также мы рассказывали, что известно об этом лайнере.

Владимир ПутинПрезидентСамолетПосадка самолетаНовосибирская областьПилотыУральские авиалинии
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