Почему сели не в Омске? Пять главных вопросов об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

Когда в последний раз проводили капитальное обслуживание самолета?

Airbus A320–214 эксплуатируют почти двадцать лет, свой первый полет он совершил 2 февраля 2004 года. В парке «Уральских авиалиний» борт служит последние десять лет. Сертификат летной годности был выдан 28 ноября 2022 года и действует до 31 декабря 2024 года.



Перед всеми рейсами самолеты проверяют на исправность, но в публичном доступе нет информации, когда судно в последний раз проходило капитальное обслуживание.

Отметим, что, по словам экспертов, двадцать лет для самолета — не такой уж большой срок, но конкретно с этим бортом за последние полтора года случилось уже два ЧП: 9 июля 2022 года командир запросил возврат на стоянку с места запуска по технической причине, а 11 января 2023 года в Адлере пилот принял решение о возврате по причине неисправности генератора.