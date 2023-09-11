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Вооружённый подросток ворвался в школу под Таганрогом. Есть раненые

Нападавший — ученик 9 класса

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Никто из детей не пострадал

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В Ростовской области 15-летний подросток ранил четверых человек при попытке зайти в школу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев. Инцидент произошёл в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района. По словам главы Ростовской области, у подростка был нож, а лицо он спрятал под маской.

— Подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием, — сообщил Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области уточнил, что никто из детей не пострадал, сейчас на месте работают специалисты. Состояние раненых — лёгкой степени тяжести, им оказывают помощь медики.

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