Вооружённый подросток ворвался в школу под Таганрогом. Есть раненые

В Ростовской области 15-летний подросток ранил четверых человек при попытке зайти в школу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев. Инцидент произошёл в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района. По словам главы Ростовской области, у подростка был нож, а лицо он спрятал под маской.
— Подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием, — сообщил Василий Голубев.
Губернатор Ростовской области уточнил, что никто из детей не пострадал, сейчас на месте работают специалисты. Состояние раненых — лёгкой степени тяжести, им оказывают помощь медики.