«Мама, нам двери ломают!» Как выгоняли на улицу мать с двумя детьми и бабушку-пенсионерку

Несмотря на то что Елена нашла новую работу администратором в больнице, выбраться из долгов, который вырос из-за пеней, она уже не смогла. За четыре года сумма задолженности выросла до двух миллионов. Кредитор обратился в суд о взыскании залогового имущества.

Ее квартиру, где она прожила всю жизнь, продали с торгов за три миллиона сто тысяч рублей. При этом долг после продажи квартиры не погасился, настолько он вырос за эти годы. И даже сейчас хозяйка остается должна около 800 тысяч: по ее словам, пени продолжают начислять.