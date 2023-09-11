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Репортаж

«Мама, нам двери ломают!» Как выгоняли на улицу мать с двумя детьми и бабушку-пенсионерку

Шесть лет назад женщина взяла в долг 320 тысяч рублей под залог жилья

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Вещи стали выносить на улицу днем 18 августа

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В Екатеринбурге выселили из квартиры семью, четырех человек: женщину с двумя детьми-школьниками и их бабушку, пенсионерку. Причина, из-за которой люди стали бездомными, — долг под залог жилья. Подробности—в материале E1.RU.

Предыстория этой драмы, к сожалению, типична для нашего времени. Елена Самарина в одиночку воспитывает сыновей (младшему сейчас 10 лет, старшему — 13). Ее пожилая мать болеет раком, денег не хватало. Екатеринбурженка начала брать займы в микрофинансовых организациях и кредиты: один, другой. В какой-то момент случились просрочки, за ними последовали пени и штрафы. В 2017 году женщина взяла 320 тысяч у частного инвестора под залог своей единственной трехкомнатной квартиры в пятиэтажке. Хотела закрыть все кредиты, чтобы выплачивать одному ему.

Говорит, что 2,5 года платила добросовестно, в месяц платеж по договору был около 15 тысяч рублей. Елена рассказывает, что хотела погасить долг быстрее и часто выплачивала больше, по 30 тысяч. Просрочки начались из-за потери работы: юридическая фирма, где она была помощником руководителя, закрылась. Чтобы не попасть в долговую яму, женщина снова брала у инвестора по фамилии Суходоев в долг, гасила основной платеж и так влезла в кабалу.

Полтора года назад квартиру купили с торгов за 3,1 миллиона

Полтора года назад квартиру купили с торгов за 3,1 миллиона

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Несмотря на то что Елена нашла новую работу администратором в больнице, выбраться из долгов, который вырос из-за пеней, она уже не смогла. За четыре года сумма задолженности выросла до двух миллионов. Кредитор обратился в суд о взыскании залогового имущества.

Ее квартиру, где она прожила всю жизнь, продали с торгов за три миллиона сто тысяч рублей. При этом долг после продажи квартиры не погасился, настолько он вырос за эти годы. И даже сейчас хозяйка остается должна около 800 тысяч: по ее словам, пени продолжают начислять.

Идти Елене, ее маме и детям было некуда. Она подала заявление в суд с просьбой об отсрочке исполнения решения суда. Отсрочку дали до июля, а 18 августа приставы пришли с выселением — и с новым хозяином квартиры, купившим жилье с торгов.

Елена в 2017 году взяла в долг 320 тысяч под залог жилья

Елена в 2017 году взяла в долг 320 тысяч под залог жилья

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— Это было вероломно, без предупреждения. Я была на работе. Позвонили дети, плачут: «Мама, нам двери ломают».

Елена прибежала домой. Подъехали ее адвокаты (они подключились к этой истории уже после того, как прошли все суды).

Адвокаты назвали действия приставов неправомерными, они собираются подать жалобу в суд.

— Семью с двумя малолетними детьми и онкобольной пенсионеркой стали выселять несмотря на то, что мы подали ходатайство о продлении отсрочки по выселению. Приставы отклонили ходатайство, а суд просто еще не успел назначить дату рассмотрения, — говорит адвокат Елена Розенберг. — При совершении исполнительных действий пристав не уведомила должника постановлением об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки. Также она не уведомила должника о дате выселения. Несмотря на то, что в квартире живут дети, опеку никто не пригласил.

Родственники Елены могли лишь помочь ей вынести вещи

Родственники Елены могли лишь помочь ей вынести вещи

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В службе судебных приставов заверили, что сотрудники действовали по закону.

— Исполнительные действия осуществлялись в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения Ленинского районного суда Екатеринбурга. Решение вступило в законную силу, — пояснили нам в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области. — Должники в добровольный срок это решение суда не исполнили. В этом случае выселение осуществляется в принудительном порядке, с соблюдением всех законных прав сторон исполнительных производств.

В ведомстве также сообщили, что отсрочка по решению суда предоставлялась лишь до 1 июля 2023 года.

Судебные приставы убеждены, что они действовали строго в законных рамках

Судебные приставы убеждены, что они действовали строго в законных рамках

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— После истечения срока [отсрочки] должники привлекались к административной ответственности за неисполнение решения суда о выселении из незаконно занимаемого помещения, — поясняют приставы. — После того как действие отсрочки закончилось, должника вызвал судебный пристав, и она написала собственной рукой, что обязуется освободить помещение. Судебные действительно отказали в ходатайстве на продление отсрочки, потому что не было оснований, не было решения суда (заявление еще не рассмотрено. — Прим. ред.). Постановление об отказе адвокатам направили в их личный кабинет на «Госуслуги».

Выселение проходило тяжело: со скандалом и спорами

Выселение проходило тяжело: со скандалом и спорами

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Приставы также заверили, что опека при выселении обязана присутствовать лишь в том случае, когда дети фигурируют в исполнительном листе.

— В данном исполнительном листе несовершеннолетних не было, — пояснили в управлении ФССП.

Скорую вызывали на адрес дважды: сначала маме, потом ребенку

Скорую вызывали на адрес дважды: сначала маме, потом ребенку

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Детей 10 и 13 лет выписали из квартиры по решению суда, как и Елену с ее мамой. По словам женщины, представители опеки на судах присутствовали, но в ситуацию не вмешивались.

Выселение проходило тяжело: с конфликтом, скандалом и спорами. Дети тихо сидели в комнате, пока взрослые спорили и кричали. Пожилая женщина, мама Елены, тоже не вмешивалась — похоже, не до конца понимая, что происходит. Елене стало плохо, вызвали скорую, врачи оказали первую помощь, привели в чувство, исключили инфаркт и уехали. Вещи выносили прямо на улицу. Мешки с одеждой, диваны — всё выставили на пятачке у подъезда.

На первую ночь семью обещали приютить знакомые. Куда девать вещи, Елена не представляла. Новый хозяин квартиры предложил оплатить для женщины два месяца аренды жилья, как только она съедет, а вещи на время перевезти в гараж своего знакомого. Деньги на съём (50 тысяч) он передал Елене под расписку. Во время выселения одному из детей Елены стало плохо, поднялась высокая температура, началась рвота, снова вызвали скорую.

«Это страшная беда»

Два года назад E1.RU рассказывал, как уральская пенсионерка потеряла единственное жилье: ее ввели в заблуждение, и она подписала договор, взяв заём. Тогда мы попросили прокомментировать ситуацию уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову. Спросили: почему государство не может обезопасить людей от подобных сделок? Есть люди, которые всегда найдут «своего» кредитора.

— Конечно, государство должно обезопасить граждан от таких ситуаций, защитить их. Мы как можем бьемся, пишем, доносим до власти эту боль. Сами, как можем, оказываем правовую помощь в конкретных ситуациях. Именно правовую, потому что юридически помочь порой невозможно. С точки зрения закона — не придраться, но право выше закона, сюда входят и понятие справедливости, и гуманизма. Пытаемся всеми способами помочь этим людям.

В июле 2020 года был принят закон, который как раз касается кредитных займов, работы кредитных организаций (закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — Прим. ред.). Усилилась роль Центробанка, контроль за такими организациям. Но многие заключали займы до 2020 года, — отмечает Татьяна Георгиевна. — Знаете, когда говорят, что нужно повышать финансовую грамотность людей, вспоминаю: у меня на приеме была женщина — финансовый аудитор. Перед Новым годом все банки были закрыты, ей нужны были деньги на авиабилет, срочно нужно было вылететь на похороны близкого человека. Но даже она, финансовый аудитор, была введена в заблуждение, не прочитала до конца пункт договора, а сумма долга в итоге оказалась огромной. Подобные истории — это страшная беда.

Кстати, несмотря на то что по закону займы под залог жилья могут давать лишь банки (подконтрольные ЦБ), некоторые кредиторы нашли лазейки и продолжают кредитовать людей. Например, указывают в договоре, что дают деньги под залог жилья «на осуществление предпринимательской деятельности». Хотя по факту это обычный заём физлицу. Так что, к сожалению, подобные страшные истории, когда люди становятся бездомными, будут повторяться снова и снова.

Прочитайте также про то, как банк забирал квартиру у многодетной семьи из-за долга всего в 40 тысяч рублей. В итоге всё закончилось хорошо, долг им оплатил меценат, а банк в этом случае пошел навстречу, и квартиру сняли с торгов.

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