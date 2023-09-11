«Мама, нам двери ломают!» Как выгоняли на улицу мать с двумя детьми и бабушку-пенсионерку

В Екатеринбурге выселили из квартиры семью, четырех человек: женщину с двумя детьми-школьниками и их бабушку, пенсионерку. Причина, из-за которой люди стали бездомными, — долг под залог жилья. Подробности—в материале E1.RU.
Предыстория этой драмы, к сожалению, типична для нашего времени. Елена Самарина в одиночку воспитывает сыновей (младшему сейчас 10 лет, старшему — 13). Ее пожилая мать болеет раком, денег не хватало. Екатеринбурженка начала брать займы в микрофинансовых организациях и кредиты: один, другой. В какой-то момент случились просрочки, за ними последовали пени и штрафы. В 2017 году женщина взяла 320 тысяч у частного инвестора под залог своей единственной трехкомнатной квартиры в пятиэтажке. Хотела закрыть все кредиты, чтобы выплачивать одному ему.
Говорит, что 2,5 года платила добросовестно, в месяц платеж по договору был около 15 тысяч рублей. Елена рассказывает, что хотела погасить долг быстрее и часто выплачивала больше, по 30 тысяч. Просрочки начались из-за потери работы: юридическая фирма, где она была помощником руководителя, закрылась. Чтобы не попасть в долговую яму, женщина снова брала у инвестора по фамилии Суходоев в долг, гасила основной платеж и так влезла в кабалу.
Несмотря на то что Елена нашла новую работу администратором в больнице, выбраться из долгов, который вырос из-за пеней, она уже не смогла. За четыре года сумма задолженности выросла до двух миллионов. Кредитор обратился в суд о взыскании залогового имущества.
Ее квартиру, где она прожила всю жизнь, продали с торгов за три миллиона сто тысяч рублей. При этом долг после продажи квартиры не погасился, настолько он вырос за эти годы. И даже сейчас хозяйка остается должна около 800 тысяч: по ее словам, пени продолжают начислять.
Идти Елене, ее маме и детям было некуда. Она подала заявление в суд с просьбой об отсрочке исполнения решения суда. Отсрочку дали до июля, а 18 августа приставы пришли с выселением — и с новым хозяином квартиры, купившим жилье с торгов.
— Это было вероломно, без предупреждения. Я была на работе. Позвонили дети, плачут: «Мама, нам двери ломают».
Елена прибежала домой. Подъехали ее адвокаты (они подключились к этой истории уже после того, как прошли все суды).
Адвокаты назвали действия приставов неправомерными, они собираются подать жалобу в суд.
— Семью с двумя малолетними детьми и онкобольной пенсионеркой стали выселять несмотря на то, что мы подали ходатайство о продлении отсрочки по выселению. Приставы отклонили ходатайство, а суд просто еще не успел назначить дату рассмотрения, — говорит адвокат Елена Розенберг. — При совершении исполнительных действий пристав не уведомила должника постановлением об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки. Также она не уведомила должника о дате выселения. Несмотря на то, что в квартире живут дети, опеку никто не пригласил.
В службе судебных приставов заверили, что сотрудники действовали по закону.
— Исполнительные действия осуществлялись в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения Ленинского районного суда Екатеринбурга. Решение вступило в законную силу, — пояснили нам в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области. — Должники в добровольный срок это решение суда не исполнили. В этом случае выселение осуществляется в принудительном порядке, с соблюдением всех законных прав сторон исполнительных производств.
В ведомстве также сообщили, что отсрочка по решению суда предоставлялась лишь до 1 июля 2023 года.
— После истечения срока [отсрочки] должники привлекались к административной ответственности за неисполнение решения суда о выселении из незаконно занимаемого помещения, — поясняют приставы. — После того как действие отсрочки закончилось, должника вызвал судебный пристав, и она написала собственной рукой, что обязуется освободить помещение. Судебные действительно отказали в ходатайстве на продление отсрочки, потому что не было оснований, не было решения суда (заявление еще не рассмотрено. — Прим. ред.). Постановление об отказе адвокатам направили в их личный кабинет на «Госуслуги».
Приставы также заверили, что опека при выселении обязана присутствовать лишь в том случае, когда дети фигурируют в исполнительном листе.
— В данном исполнительном листе несовершеннолетних не было, — пояснили в управлении ФССП.
Детей 10 и 13 лет выписали из квартиры по решению суда, как и Елену с ее мамой. По словам женщины, представители опеки на судах присутствовали, но в ситуацию не вмешивались.
Выселение проходило тяжело: с конфликтом, скандалом и спорами. Дети тихо сидели в комнате, пока взрослые спорили и кричали. Пожилая женщина, мама Елены, тоже не вмешивалась — похоже, не до конца понимая, что происходит. Елене стало плохо, вызвали скорую, врачи оказали первую помощь, привели в чувство, исключили инфаркт и уехали. Вещи выносили прямо на улицу. Мешки с одеждой, диваны — всё выставили на пятачке у подъезда.
На первую ночь семью обещали приютить знакомые. Куда девать вещи, Елена не представляла. Новый хозяин квартиры предложил оплатить для женщины два месяца аренды жилья, как только она съедет, а вещи на время перевезти в гараж своего знакомого. Деньги на съём (
«Это страшная беда»
Два года назад E1.RU рассказывал, как уральская пенсионерка потеряла единственное жилье: ее ввели в заблуждение, и она подписала договор, взяв заём. Тогда мы попросили прокомментировать ситуацию уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову. Спросили: почему государство не может обезопасить людей от подобных сделок? Есть люди, которые всегда найдут «своего» кредитора.
— Конечно, государство должно обезопасить граждан от таких ситуаций, защитить их. Мы как можем бьемся, пишем, доносим до власти эту боль. Сами, как можем, оказываем правовую помощь в конкретных ситуациях. Именно правовую, потому что юридически помочь порой невозможно. С точки зрения закона — не придраться, но право выше закона, сюда входят и понятие справедливости, и гуманизма. Пытаемся всеми способами помочь этим людям.
В июле 2020 года был принят закон, который как раз касается кредитных займов, работы кредитных организаций (закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — Прим. ред.). Усилилась роль Центробанка, контроль за такими организациям. Но многие заключали займы до 2020 года, — отмечает Татьяна Георгиевна. — Знаете, когда говорят, что нужно повышать финансовую грамотность людей, вспоминаю: у меня на приеме была женщина — финансовый аудитор. Перед Новым годом все банки были закрыты, ей нужны были деньги на авиабилет, срочно нужно было вылететь на похороны близкого человека. Но даже она, финансовый аудитор, была введена в заблуждение, не прочитала до конца пункт договора, а сумма долга в итоге оказалась огромной. Подобные истории — это страшная беда.
Кстати, несмотря на то что по закону займы под залог жилья могут давать лишь банки (подконтрольные ЦБ), некоторые кредиторы нашли лазейки и продолжают кредитовать людей. Например, указывают в договоре, что дают деньги под залог жилья «на осуществление предпринимательской деятельности». Хотя по факту это обычный заём физлицу. Так что, к сожалению, подобные страшные истории, когда люди становятся бездомными, будут повторяться снова и снова.
Прочитайте также про то, как банк забирал квартиру у многодетной семьи из-за долга всего в 40 тысяч рублей. В итоге всё закончилось хорошо, долг им оплатил меценат, а банк в этом случае пошел навстречу, и квартиру сняли с торгов.