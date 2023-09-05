Над Завидово сбили беспилотник — там находится резиденция Путина

Сегодня утром системы ПВО уничтожили в Калужской и Тверской областях беспилотники, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Минобороны добавили, что это был дрон самолетного типа. Из-за происшествия в столичных аэропортах ввели план «Ковер» — ограничили полеты из Внуково и Шереметьево. По данным Росавиации, на запасные аэропорты ушли пять самолетов. Сейчас аэропорты работают в прежнем режиме.
Момент уничтожения беспилотника над Тверской областью попал на видео. На кадрах, опубликованных Mash, заметно, что после работы системы ПВО в небо поднялось огненное зарево. Обломки дрона рухнули в селе Завидово. Недалеко от места падения находится государственная резиденция президента Владимира Путина — «Русь». В результате никто не пострадал, разрушений нет.
«Русь» — государственная резиденция президента, расположенная рядом с поселком Козлово в Конаковском районе Тверской области, на территории национального парка «Завидово». В состав резиденции входит госкомплекс «Завидово» Федеральной службы охраны, который включает и саму резиденцию, и национальный парк, в котором та расположена, — все 125 тысяч гектаров. Рядом с главным зданием (в два этажа, с камином и дубовой мебелью) находятся гостевой домик, полигон для охоты, два озера для рыбалки. Резиденцию построили для Леонида Брежнева, который любил приезжать на охоту в «Завидово».
В Истринском районе Московской области обломки сбитого беспилотника упали на гараж, из-за чего произошел пожар. Глава муниципалитета Татьяна Витушева сообщила, что огонь уже удалось потушить.