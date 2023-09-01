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В Омске в один день скончались две сестры-близняшки — у девушек был свой бизнес

Тела 30-летних омичек нашли в одной квартире

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Тела девушек нашли в квартире дома на улице 1-й Красной Звезды

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Издание «СуперОмск» сообщило о смерти двух 30-летних сестер-близнецов. По информации издания, их тела были найдены в одной из квартир дома на улице 1-й Красной Звезды вчера, 31 августа.

— Согласно предварительной информации, смерть наступила от внешнего воздействия, — сообщает издание.

Как стало известно NGS55.RU, девушки были совладелицами студии маникюра. Одна из их знакомых заявила нашему корреспонденту, что их смерть могла наступить без участия посторонних людей. В Следственном комитете информацию о смерти девушек пока не комментируют.

Утром 1 сентября в Новосибирске прохожие обнаружили тело мужчины, который лежал в луже крови.

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