В Пскове загорелись самолеты, в Брянске выбиты стекла здания СК: последствия массовой атаки беспилотников

Михаил Ведерников также уточнил, что все рейсы в регионе на сегодня отменены.

— Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно, — написал Ведерников в своем телеграм-канале.



Губернатор отметил, что если «всё в порядке», то уже в четверг, 31 августа, аэропорт возобновит работу в штатном режиме.