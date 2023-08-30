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В Пскове загорелись самолеты, в Брянске выбиты стекла здания СК: последствия массовой атаки беспилотников

Сообщения о БПЛА поступали из разных регионов страны до самого утра

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Пожар в псковском аэропорту тушили 65 спасателей (и 21 машина)

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Всю ночь Минобороны отчитывалось об атаках беспилотников в самых разных регионах России. Первые сообщения поступили из Псковской области, затем ведомство отчиталось о четырех сбитых дронах в Брянской и Орловской областях, а через полчаса — об атаке на Калужскую область. В следующий час дроны сбили над Рязанской областью и Подмосковьем. По подсчетам телеграм-канала SHOT, в общей сложности этой ночью над российскими регионами уничтожили как минимум 22 беспилотника.

В Пскове беспилотники атаковали аэропорт. В МЧС по Псковской области сообщили о тушении самолетов Ил-76.

— Поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек, — прокомментировали в ведомстве.

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В результате атаки повреждены четыре «Ила»

Видео: Mash / t.me

— В псковском аэропорту отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется, все службы работают на месте, — отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Со стороны аэропорта были слышны взрывы

Видео: Михаил Ведерников / t.me

Михаил Ведерников также уточнил, что все рейсы в регионе на сегодня отменены.

— Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно, — написал Ведерников в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что если «всё в порядке», то уже в четверг, 31 августа, аэропорт возобновит работу в штатном режиме.

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Беспилотники пытались поразить с помощью стрелкового оружия

Видео: Михаил Ведерников / t.me

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, один сбитый беспилотник повредил здание Следственного комитета.

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Сбитый беспилотник над Орловской областью

Видео: Baza / t.me

— Сегодня над Брянском было сбито 4 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них в здании Следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Территорию возле здания СК огородили лентой

Территорию возле здания СК огородили лентой

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Кроме того, по словам губернатора, два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, пострадавших и разрушений нет.

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Звук взрыва одного из сбитых беспилотников попал на видео

Видео: Подслушано Брянск / t.me

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Момент уничтожения одного из беспилотников

Видео: Подслушано Брянск / t.me

В Калужской области один дрон уничтожили на территории Сухиничинского района. По словам губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, но в одном из домов выбило стекла. Также глава региона сообщил, что в Дзержинском районе беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов — произошёл пожар, с которым оперативно справились.

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Позднее в Минобороны сообщили, что ПВО сбили беспилотник над Рязанской областью, а затем — над Рузским районом Московской области. По данным издания MSK1.RU, после этого в Москве закрыли на приём и вылет аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово (сейчас все ограничения сняты). Атаку прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин:

— Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В одном из домов деревни Лукино в Рузском районе повредило забор

В одном из домов деревни Лукино в Рузском районе повредило забор

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По сообщениям телеграм-канала Baza, беспилотник в Московской области подавили силами РЭБ

По сообщениям телеграм-канала Baza, беспилотник в Московской области подавили силами РЭБ

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Кроме того, по информации Минобороны, в Черном море уничтожили четыре быстроходных военных катера, на которых находились порядка 50 украинских десантников.

Корреспонденты MSK1.RU следят за происходящим в режиме онлайн.

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