В Пскове загорелись самолеты, в Брянске выбиты стекла здания СК: последствия массовой атаки беспилотников

Всю ночь Минобороны отчитывалось об атаках беспилотников в самых разных регионах России. Первые сообщения поступили из Псковской области, затем ведомство отчиталось о четырех сбитых дронах в Брянской и Орловской областях, а через полчаса — об атаке на Калужскую область. В следующий час дроны сбили над Рязанской областью и Подмосковьем. По подсчетам телеграм-канала SHOT, в общей сложности этой ночью над российскими регионами уничтожили как минимум 22 беспилотника.
В Пскове беспилотники атаковали аэропорт. В МЧС по Псковской области сообщили о тушении самолетов Ил-76.
— Поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек, — прокомментировали в ведомстве.
— В псковском аэропорту отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется, все службы работают на месте, — отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников также уточнил, что все рейсы в регионе на сегодня отменены.
— Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно, — написал Ведерников в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что если «всё в порядке», то уже в четверг, 31 августа, аэропорт возобновит работу в штатном режиме.
В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, один сбитый беспилотник повредил здание Следственного комитета.
— Сегодня над Брянском было сбито 4 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них в здании Следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Кроме того, по словам губернатора, два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, пострадавших и разрушений нет.
В Калужской области один дрон уничтожили на территории Сухиничинского района. По словам губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, но в одном из домов выбило стекла. Также глава региона сообщил, что в Дзержинском районе беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов — произошёл пожар, с которым оперативно справились.
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Позднее в Минобороны сообщили, что ПВО сбили беспилотник над Рязанской областью, а затем — над Рузским районом Московской области. По данным издания MSK1.RU, после этого в Москве закрыли на приём и вылет аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово (сейчас все ограничения сняты). Атаку прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин:
— Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
Кроме того, по информации Минобороны, в Черном море уничтожили четыре быстроходных военных катера, на которых находились порядка 50 украинских десантников.
Корреспонденты MSK1.RU следят за происходящим в режиме онлайн.