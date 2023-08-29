«Меня просто уносило на глубину»: сибирячка отправилась плавать на сапборде и попала в шторм

В августе этого года сотрудники МЧС по Новосибирской области спасли сибирячку на сапборде. Валентина поблагодарила спасателей через официальный сайт в разделе «Спасибо, МЧС!»
Как рассказала женщина, она отправилась на отдых на Новосибирское водохранилище, чтобы покататься на сапе. Валентина увлекается сапсерфингом уже больше 5 лет и считала себя хорошо подготовленной. Но когда женщина возвращалась к берегу, погода испортилась.
— Начался шторм. К моему ужасу, я просто не могла сдвинуться с места, меня просто уносило на глубину! И тут неожиданно пришли на помощь сотрудники ГИМС МЧС России Советского района — Цыганский Андрей и Халяпин Дмитрий. Они быстро взяли меня и мой сап на катер и доставили на берег. Огромное спасибо моим спасателям! — написала в своем письме Валентина.
Как отметили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, инспекторы ГИМС регулярно патрулируют акваторию.
— Это далеко не первый случай оказания помощи сапсерфингистам. К сожалению, огромное число отдыхающих граждан пренебрегает правилами безопасности на воде, подвергая опасности себя и прочих участников водного движения. На акватории водохранилища ситуация с погодой меняется быстро и часто. Шквалистый ветер может появиться внезапно, поэтому при прогулках на сапборде следует это учитывать, — процитировали в пресс-службе МЧС государственного инспектора Приобского инспекторского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам Дмитрия Халяпина.
Специалисты МЧС напомнили, что при неблагоприятных метеоусловиях необходимо воздержаться от посещения водоемов.
В начале августа женщину и четырехлетних близнецов из горящего дома спас пожарный Иван Шульга из Омска. Мужчина проводил вместе с семьей отпуск на Новосибирском водохранилище и увидел недалеко черный дым.