«Меня просто уносило на глубину»: сибирячка отправилась плавать на сапборде и попала в шторм

В августе этого года сотрудники МЧС по Новосибирской области спасли сибирячку на сапборде. Валентина поблагодарила спасателей через официальный сайт в разделе «Спасибо, МЧС!»

Как рассказала женщина, она отправилась на отдых на Новосибирское водохранилище, чтобы покататься на сапе. Валентина увлекается сапсерфингом уже больше 5 лет и считала себя хорошо подготовленной. Но когда женщина возвращалась к берегу, погода испортилась.