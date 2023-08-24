Один из основателей группы «Алиса» пропал в Санкт-Петербурге

Андрею Шаталину 63 года. Музыкант из Красноярска поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980 году. В 1981 вместе с другими студентами создал группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал гитаристом «Алисы». Музыкант окончательно вышел из группы в 2003 году.

