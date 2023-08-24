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Обзор

Один из основателей группы «Алиса» пропал в Санкт-Петербурге

Гитарист Андрей Шаталин вышел из дома 22 августа и не вернулся

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Волонтеры просят помочь в поиске мужчины

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В Петербурге пропал гитарист Андрей Шаталин, один из основателей рок-группы «Алиса». Музыкант пропал накануне, ориентировку на мужчину опубликовал в соцсетях добровольческий спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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Волонтеры сообщили, что музыкант вышел из дома и не вернулся. По ориентировке «ЛизаАлерт», пропавший худощавого телосложения, 175 см роста. В момент пропажи он был в черной кожаной куртке, темно-синей футболке, черных брюках и ботинках.

Андрею Шаталину 63 года. Музыкант из Красноярска поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980 году. В 1981 вместе с другими студентами создал группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал гитаристом «Алисы». Музыкант окончательно вышел из группы в 2003 году.

ЛизаАлертАлисаМузыкантГитаристПропалРазыскивается
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