От имени ЧВК «Вагнер» в Новосибирске якобы пытаются собрать митинг — что об этом думают в офисе организации

По словам Дмитрия Болотского, мужчина заявил, что он собирает митинг на Гусинобродском кладбище.

— Раньше он был инструктором, который принимал физподготовку кандидатов, убывающих в зону СВО, когда ЧВК «Вагнер» принимал участие в СВО. Он два месяца занимался этим. Сейчас набор давно прекращен и он отношения к ЧВК «Вагнер» не имеет. Все его призывы — чистейшей воды провокация.

Он добавил, что раскола никакого в новосибирском офисе нет.

— Организация работает в штатном режиме. Осуществляется прием бойцов раненых, вдов, родственников погибших бойцов — идет работа с ними. Это сугубо личная инициатива человека, — отметил Дмитрий Болотский.