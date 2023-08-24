От имени ЧВК «Вагнер» в Новосибирске якобы пытаются собрать митинг — что об этом думают в офисе организации

В Новосибирске появилась информация, что от имени ЧВК «Вагнер» пытаются собрать людей на митинг. Об этом также сообщили корреспонденту НГС в официальном новосибирском офисе организации.
— В свете последних событий возникают различные провокационные призывы к собранию, незаконным встречам по этой траурной ситуации. Ребята, все бойцы ЧВК «Вагнер» проинструктированы. Никаких собраний, встреч и митингов проходить не будет. Люди в индивидуальном порядке прибывают на Ядринцевскую, 18 и возлагают цветы к импровизированному мемориалу, — объяснил корреспонденту НГС исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский. — Не поддавайтесь на призывы Федорова Валерия Яновича, который никакого отношения к ЧВК «Вагнер» не имеет.
По словам Дмитрия Болотского, мужчина заявил, что он собирает митинг на Гусинобродском кладбище.
— Раньше он был инструктором, который принимал физподготовку кандидатов, убывающих в зону СВО, когда ЧВК «Вагнер» принимал участие в СВО. Он два месяца занимался этим. Сейчас набор давно прекращен и он отношения к ЧВК «Вагнер» не имеет. Все его призывы — чистейшей воды провокация.
Он добавил, что раскола никакого в новосибирском офисе нет.
— Организация работает в штатном режиме. Осуществляется прием бойцов раненых, вдов, родственников погибших бойцов — идет работа с ними. Это сугубо личная инициатива человека, — отметил Дмитрий Болотский.
В свою очередь Валерий Федоров заявил, что никаких призывов он не делал.
— Это по всей видимости вот этот, которого мы уволили — Дмитрий Александрович Болотский делает это. Дали уже информацию, что на Челюскинцев какой-то митинг организуем. Ничего подобного! Нет. И никуда я никого не призываю. Это что херня! — возмущен Валерий Федоров, президент «Силового единства Сибири». — У меня уже телефон сгорает. Мы Дмитрия этого выгнали. Мы его удалили вообще. Какой он исполнительный директор? Давным-давно уволил. Все документы я уже переделал и в налоговой зарегистрировал. Вообще не понимаю откуда это все.
Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером в среду, 23 августа. На борту, по данным Росавиации, находились 10 человек: 7 пассажиров, в том числе глава ЧВК Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, и 3 члена экипажа. Точные причины произошедшего пока неизвестны, среди возможных — ошибка пилота и взрыв на борту.
Что происходит сейчас у стихийного мемориала у новосибирского офиса мы показываем в онлайн-трансляции.