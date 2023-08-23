«Ее мог позвать туда парень»: что известно о сибирячке, которая погибла во время экскурсии по коллекторам в Москве

Сибирячку, погибшую в московском коллекторе, решили похоронить в Новосибирске. 15-летнюю Катю (имя изменено. — Прим. ред.) вместе с молодым человеком и еще 6 людьми нашли мертвыми после экскурсии по подземной реке Неглинке. НГС пообщался с друзьями и знакомыми погибшей девушки.
— Мы ходили вместе на танцы, она жила недалеко от зоопарка в Новосибирске, примерно год назад переехала с мамой в Москву, — рассказала знакомая Кати.
Все друзья девушки характеризуют ее как спокойную, по их словам, Катю не привлекал экстремальный отдых.
— В Москве Катя занималась танцами, училась в школе. Не могу сказать, что она увлекалась экстремальными местами, но ее мог туда позвать молодой человек. Он тоже погиб в коллекторе, — поделилась подруга погибшей девушки. С парнем Катя познакомилась в Москве.
По словам знакомой, Катю решили похоронить в родном городе, в Новосибирске.
Трагедия произошла 20 августа, по информации пресс-службы ГСУ СК России по Москве, группа из семи человек и гида отправились на экскурсию по подземной реке Неглинке. Вода во время ливня в Москве вода резко поднялась, шансов спастись у диггеров было мало. Спустя время из Москвы-реки выловили тела всех восьмерых участников группы.
Организаторов экскурсии Александра Кима и Никиту Дубаса задержали. Их обвиняют по ч. 3 ст. 238 УПК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в прокуратуре Москвы. Но организаторы свою вину не признали, пишут наши коллеги из MSK1.
Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким погибших в трагедии.
В конце июля в селе Тюнгур Республики Алтай вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту находились 16 человек. Упавший вертолет Ми-8Т принадлежит компании «АлтайАвиа», которая осуществляет коммерческие воздушные перевозки, среди услуг — вертолетные экскурсии. В трагедии погибли шесть человек.