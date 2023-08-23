«Ее мог позвать туда парень»: что известно о сибирячке, которая погибла во время экскурсии по коллекторам в Москве

Все друзья девушки характеризуют ее как спокойную, по их словам, Катю не привлекал экстремальный отдых.

— В Москве Катя занималась танцами, училась в школе. Не могу сказать, что она увлекалась экстремальными местами, но ее мог туда позвать молодой человек. Он тоже погиб в коллекторе, — поделилась подруга погибшей девушки. С парнем Катя познакомилась в Москве.