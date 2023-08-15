Погибли 35 человек. Что известно о взрыве на заправке в Махачкале — кадры с места трагедии

Как спасали из огня людей — смотрите в видео выше.



— Напротив в автосервисе, не знаю, что-то горело, — рассказал пострадавший при взрыве работник АЗС. — И это, всё это, на нашу заправку. После взрыва всё на голову свалилось. Ничего не видел. Кого смог вытащить, тоже вытащил.

