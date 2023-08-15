Погибли 35 человек. Что известно о взрыве на заправке в Махачкале — кадры с места трагедии

Ночью в Махачкале на автозаправке прогремел взрыв.
По данным следователей, около 21:40 загорелось соседнее с АЗС здание станции техобслуживания автомобилей. Причину пожара еще предстоит установить. Огонь перекинулся на АЗС, после чего взорвались две цистерны с топливом из восьми.
Как спасали из огня людей — смотрите в видео выше.
— Напротив в автосервисе, не знаю, что-то горело, — рассказал пострадавший при взрыве работник АЗС. — И это, всё это, на нашу заправку. После взрыва всё на голову свалилось. Ничего не видел. Кого смог вытащить, тоже вытащил.
Первыми к пострадавшим кинулись очевидцы, рискуя своими жизнями, они старались вытащить как можно больше людей.
В Дагестан вылетела группа медиков федеральных клиник, спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в клиники Москвы в сопровождении врачей и психологов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Пожар локализовали еще ночью на площади 600 квадратных метров. На месте взрыва продолжают работать спецслужбы.
По информации МЧС России, погибли 35 человек, из них трое — дети, всего пострадали 110 человек.
На территории района, где произошел взрыв, введен режим ЧС.
Семьям погибших и пострадавших окажут материальную и психологическую помощь.
15 августа глава Дагестана Сергей Меликов объявил днем траура.