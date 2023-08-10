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Тело мужчины обнаружили под окнами многоэтажки в Новосибирске

Следователи устанавливают личность погибшего

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Инцидент произошел на Твардовского, 22/2

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Вечером 10 августа в Новосибирске обнаружили тело погибшего мужчины под окнами многоэтажки в Первомайском районе. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».

— На Твардовского, 22/2, из окна 17-го этажа выпал мужчина, — говорится в посте.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории в Первомайском районе. В настоящее время на месте работает следователь, — пояснили в СК.

Личность погибшего устанавливается.

Ранее жители дома на улице Челюскинцев, 15/1 заметили, как под окнами многоэтажки спасатели пытаются реанимировать человека. Видео происшествия они передали в редакцию НГС.

Нашли тело мужчиныСледователиНовосибирск
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