Тело в рабочей спецовке заметили под окнами многоэтажки на Челюскинцев

На кадрах видно: возле тепловой камеры находятся люди в форме МАСС, спасатели в боевках, а также люди в спецовках «Сибирской генерирующей компании». Спасатели ритмично давят на грудную клетку лежащего на асфальте тела, а затем останавливаются. При этом рядом не видно ни машин скорой помощи, ни полицейских.

