Тело в рабочей спецовке заметили под окнами многоэтажки на Челюскинцев

21 апреля жители дома на улице Челюскинцев, 15/1 заметили, как под окнами многоэтажки спасатели пытаются реанимировать человека. Видео происшествия они передали в редакцию НГС.
— Парни массаж сердца пытались сделать, — рассказала читательница НГС Марина.
На кадрах видно: возле тепловой камеры находятся люди в форме МАСС, спасатели в боевках, а также люди в спецовках «Сибирской генерирующей компании». Спасатели ритмично давят на грудную клетку лежащего на асфальте тела, а затем останавливаются. При этом рядом не видно ни машин скорой помощи, ни полицейских.
Чтобы узнать подробности происшествия, НГС обратился за комментариями в муниципальную аварийно-спасательную службу, а так же в СГК.
— Это был не пострадавший, а манекен. Мы проводили совместную тренировку, согласно заранее утвержденному плану, с организацией, которая является жизнеобеспечивающей для города Новосибирска, — рассказал НГС начальник МАСС Новосибирска Дмитрий Фокин.
В СГК подтвердили, что никакой трагедии возле теплокамеры на Челюскинцев не произошло:
— Отрабатывали совместные действий оперативного персонала в случае повреждения трубопровода — с пострадавшим в тепловой камере. Основная цель — совершенствовать навыки руководящего и оперативного персонала по локализации аварийной ситуации и по проведению аварийно-спасательных работ.
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