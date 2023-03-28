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Два десятка пожарных спустились с вертолета под Новосибирском: зачем им это понадобилось — 10 интересных кадров

Спасатели готовятся к сезону горения лесов

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Пожарные отработали навыки десантирования с использованием спускового устройства СУ-Р с вертолета МИ-8

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Под Новосибирском 27 марта прошла первая тренировка десантников-пожарных перед сезоном лесных пожаров. Учения новосибирской авиабазы прошли на посадочной площадке «Хелипорт-Новосибирск» авиапредприятия «Ельцовка».

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на учениях.

В тренировке 27 марта участие приняли больше 20 пожарных. Они отрабатывали навыки спуска и работы в команде

В тренировке 27 марта участие приняли больше 20 пожарных. Они отрабатывали навыки спуска и работы в команде

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Вторая тренировка пройдет 31 марта

Вторая тренировка пройдет 31 марта

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На сегодняшний день штат десантников-пожарных состоит из 56 человек.

На сегодняшний день штат десантников-пожарных состоит из 56 человек.

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Обучением занимается ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов». Это подведомственное Министерству природы учреждение. Задача авиабазы — круглосуточный мониторинг лесных пожаров и их тушение.

В Новосибирской области четыре подразделения авиабазы — Северное, Крещенское, Новосибирское и Нижнекаменское авиаотделения

В Новосибирской области четыре подразделения авиабазы — Северное, Крещенское, Новосибирское и Нижнекаменское авиаотделения

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Сотрудники десантно-пожарной службы тушат лесные пожары в труднодоступных местах. Также они ездят в соседние области. В 2022 году новосибирцы помогали тушить пожары в Рязанской области и на территории ХМАО

Сотрудники десантно-пожарной службы тушат лесные пожары в труднодоступных местах. Также они ездят в соседние области. В 2022 году новосибирцы помогали тушить пожары в Рязанской области и на территории ХМАО

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Авиалесоохрану могут вызвать на место лесных пожаров уже через 3–4 недели

Авиалесоохрану могут вызвать на место лесных пожаров уже через 3–4 недели

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Все движения на спусковом устройстве должны быть четкими и быстрыми

Все движения на спусковом устройстве должны быть четкими и быстрыми

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Десантники спускались с высот в 10–40 метров

Десантники спускались с высот в 10–40 метров

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В этом году правительство запланировало купить новую технику к лесопожарному сезону

В этом году правительство запланировало купить новую технику к лесопожарному сезону

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В июне в Новосибирске прошли соревнования «Вертикальный вызов». Сотрудники МЧС во время них должны были подняться на 26-й этаж в полном обмундировании и с баллоном воздуха. Команды приехали со всего Сибирского федерального округа.

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