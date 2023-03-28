Два десятка пожарных спустились с вертолета под Новосибирском: зачем им это понадобилось — 10 интересных кадров

Под Новосибирском 27 марта прошла первая тренировка десантников-пожарных перед сезоном лесных пожаров. Учения новосибирской авиабазы прошли на посадочной площадке «Хелипорт-Новосибирск» авиапредприятия «Ельцовка».
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на учениях.
Обучением занимается ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов». Это подведомственное Министерству природы учреждение. Задача авиабазы — круглосуточный мониторинг лесных пожаров и их тушение.
В июне в Новосибирске прошли соревнования «Вертикальный вызов». Сотрудники МЧС во время них должны были подняться на