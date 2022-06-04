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На 26 этаж за 2 минуты: сибирские спасатели попали на «Вертикальный забег» по новостройке

Приехали спасатели со всего Сибирского округа

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Сотрудники МЧС были в полном обмундировании

Сотрудники МЧС были в полном обмундировании

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В Новосибирске в ЖК «Ясный берег» 4 июня прошли соревнования «Вертикальный вызов». Сотрудники МЧС во время них должны были подняться на 26 этаж в полном обмундировании и с баллоном воздуха. Команды приехали со всего Сибирского федерального округа.

— В городе достаточно большое количество высотных зданий, куда нас вызывают. И подготовка должна быть соответствующей. И необходимо понимать, что в задымленном помещение бойцы включаются в аппараты и передвигаются в них, — поделился руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.


Корреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и запечатлел лучшие моменты.

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