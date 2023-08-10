Пропавшими без вести числятся 12 человек. Всё, что известно о причинах и последствиях взрыва в Сергиевом Посаде

Рассказываем всё, что на текущий момент известно о взрыве, его последствиях и возможных причинах.



Взрыв и первые минуты

Оглушающей силы взрыв прогремел в Сергиевом Посаде около 10:40. Местные жители увидели большой столб дыма, образовавшийся в воздухе. Толчок был ощутим во всех районах города, больше всего пострадали близлежащие дома: взрывная волна выбила окна, в офисах с потолков упала плитка, в школе, находящейся недалеко от завода, где произошло ЧП, осыпалась штукатурка.



— Была очень мощная ударная волна, что все шкафы и окна затряслись, всё попадало. Мощный столб дыма, звуки скорых, пожарных машин, полиции. Утро началось не очень хорошо, — рассказала местная жительница каналу «Осторожно, новости».

