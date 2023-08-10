Пропавшими без вести числятся 12 человек. Всё, что известно о причинах и последствиях взрыва в Сергиевом Посаде

Утром 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на Загорском оптико-механическом заводе. В результате погибла женщина, пострадали десятки человек, некоторые из них по-прежнему находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Пропавшими без вести числятся 12 человек, сообщает МЧС.
Всю ночь сотрудники МЧС разбирали завалы разрушенного завода. Всего в ликвидации последствий задействовано 400 человек и 93 единицы техники, в том числе 12 кинологических расчетов.
Корреспонденты MSK1.RU работали на месте событий. Стало известно, что из-под завалов извлечены останки, предположительно, двух человек. Точнее покажет анализ ДНК. Информацию муниципальной газете «Вперед» подтвердили спасатели, работающие на месте, и правоохранительные органы. В администрации города не смогли подтвердить MSK1.RU эту информацию.
Рассказываем всё, что на текущий момент известно о взрыве, его последствиях и возможных причинах.
Взрыв и первые минуты
Оглушающей силы взрыв прогремел в Сергиевом Посаде около 10:40. Местные жители увидели большой столб дыма, образовавшийся в воздухе. Толчок был ощутим во всех районах города, больше всего пострадали близлежащие дома: взрывная волна выбила окна, в офисах с потолков упала плитка, в школе, находящейся недалеко от завода, где произошло ЧП, осыпалась штукатурка.
— Была очень мощная ударная волна, что все шкафы и окна затряслись, всё попадало. Мощный столб дыма, звуки скорых, пожарных машин, полиции. Утро началось не очень хорошо, — рассказала местная жительница каналу «Осторожно, новости».
Один из рабочих завода, оказавшийся в эпицентре трагедии, вытаскивал своих коллег из-под завалов.
— Пошел искать народ, первым делом нашел продавщицу. Там вообще темень была. Пострадавших только одного мы вынули, там ранения были небольшие, отвели до скорой, — сообщил он.
Горожане засняли первые минуты после взрыва, на кадрах можно увидеть пыль и обломки зданий.
Около 11:25 с завода эвакуировали всех рабочих. Однако люди всё еще оставались под завалами здания. По данным канала «112», взрыв произошел в ангаре площадью 1600 квадратных метров, который теперь полностью разрушен. После взрыва на площади 50 квадратных метров произошел пожар, сотрудники МЧС оперативно потушили очаг возгорания.
Десятки пострадавших и погибшая
В полдень экстренные службы уже работали над разбором завалов. На тот момент докладывали о 31 пострадавшем, с тех пор это число только росло. Раненых извлекали из-под обломков здания и отправляли в городскую больницу.
Главный врач городской больницы Сергиева Посада рассказал корреспондентам MSK1.RU о состоянии пострадавших после взрыва:
— Всего за медицинской помощью обратились 56 пациентов, 14 из них — в состоянии средней степени тяжести, им потребовалась госпитализация. 6 человек сейчас находятся в реанимации. Остальным была оказана помощь, их отпустили домой.
В 17:20 врачи сообщили, что одна из женщин, попавших в реанимацию, скончалась. У Натальи Никитиной были ожоги 100% тела. Мы рассказывали, что известно о погибшей. Также к концу дня число пострадавших возросло до 60.
О причинах взрыва начали говорить уже в первые минуты после трагедии. Из-за утренних атак беспилотников первое время в соцсетях обсуждалась теория, что произошедшее — результат действий ВСУ. Однако это предположение опровергли ТАСС, а позже — губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, взрыв произошел на складе с пиротехникой и причина ЧП — человеческий фактор.
Склад пиротехники
На территории завода действительно арендовала помещение компания «Пиро-Росс», производившая фейерверки.
Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями. Компания производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия. По данным на 2020 год, в «Пиро-Росс» работало 189 человек. Баланс предприятия на конец 2021 года составил
Корреспонденты MSK1.RU выяснили некоторые детали о деятельности компании. Оказалось, что предприятие «Пиро-Росс» этой весной было признано банкротом. За последний год компания становилась ответчиком в арбитражных делах 6 раз. В частности, с «Пиро-Росс» судилось Министерство обороны, всего ведомство подало 11 исков на общую сумму
У предприятия была лицензия Минпромторга на работы с оружием. По данным ЕГРЮЛ, «Пиро-Росс» осуществлял деятельность по перевозкам пассажиров автобусами; разработку, испытания, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, пиротехнических изделий IV и V классов (самые опасные виды пиротехники. — Прим. ред.).
В портфеле «Пиро-Росс» больше 400 госконтрактов. Предприятие регулярно выигрывало конкурсы на госконтракты на проведение праздничных фейерверков, в том числе на
Бывший сотрудник «Пиро-Росс» рассказал, что предприятие больше не существует.
— Я там когда-то занимался закупками. Там нет больше «Пиро-Росс», там руины. Компания обанкротилась. Это было исполнительное производство, там был конкурсный управляющий. Они закончились. Теперь уже точно, — рассказал мужчина.
Журналисты заметили на территории завода, где произошел взрыв, гендиректора компании «Пиро-Рос» Сергея Чанкаева. На вопрос о том, как такая трагедия могла случиться на предприятии, он коротко, с ухмылкой на лице ответил: «Я не знаю, знал бы — рассказал».
Реакция властей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место трагедии вскоре после взрыва. Также в Сергиев Посад прибыли сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.
СК вскоре объявил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ). По этой статье виновнику грозит до трех лет лишения свободы. Если будут погибшие, срок могут увеличить до 5–7 лет.
Экс-замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил MSK1.RU, что сейчас стоит придерживаться официальных версий и не доверять слухам.
— Я пока не в курсе, достаточно далеко нахожусь. Если это взрывы на заводе, то нашей службе федеральной безопасности разбираться. Мнений может быть сколько угодно, но нам нужны факты, а факты будут тогда, когда будет результат разбирательства. Там работают официальные службы. Давайте пока будем придерживаться официальной версии и ждать результатов разбирательств, — сообщил он.
Власти также заявили, что здания, поврежденные в результате взрыва, будут восстановлены за счет государственного бюджета.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов на оперативном совещании поднял вопрос о том, чтобы быстро оказать всю необходимую помощь жителям, квартиры которых пострадали от взрыва:
— Поручение губернатора под личным контролем главы округа. Сегодня принимаем временные меры, завтра приступим к замене выбитых окон. Главой поставлена четкая задача, чтобы люди на ночь глядя не остались с открытыми окнами.
Когда стало известно о смерти Натальи Никитиной, власти заверили, что оказывают всю необходимую помощь семье погибшей.
В Сергиевом Посаде введен режим чрезвычайной ситуации.
— Это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций. Будут привлечены дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов, — отмечается в официальном сообщении.
Ранее мы публиковали рассказы очевидцев о взрыве. Сотрудники завода в Сергиевом Посаде рассказали, как доставали коллег из-под завалов.