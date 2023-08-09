Спасатели показали место у Бугринского пляжа, где утонул новосибирец, — почему там опасно

На Бугринской косе в Новосибирске показали место, рядом с которым утонул
Заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Алексей Шилов показал место, где с острова на берег реки пытались переплыть несколько человек.
— Одного вытащили, привели в чувство и передали скорой помощи. Другого уже искали водолазы, — сообщил заместитель начальника МАСС Алексей Шилов.
Он подчеркнул, что трагедия произошла на территории, которая относится к месту неорганизованного отдыха.
— Загорать можно, купаться запрещено, но люди плавают — считают, что здесь вода чище из-за течения. Хотя на самом деле она везде одинаковая. Официальная территория пляжа занимает около 120 метров. Если все требования соблюдены, то там можно купаться. Но в настоящий момент купание запрещено везде, на всех пляжах, так как вода не соответствует нормам, — объяснил Алексей Шилов.
Алексей Шилов объяснил, почему сейчас лучше воздержаться от купания:
— От грязной воды могут пострадать кожные покровы. При попадании такой воды внутрь организма возможны самые разные последствия, начиная от обычной диареи, заканчивая паразитами. В прошлом году, например, было зафиксировано несколько случаев подобного заражения. Поэтому руководителей пляжей предупреждают о качестве воды, а они уведомляют граждан, что купание запрещено.
Алексей Шилов ответил на вопрос, почему люди купаются в непредназначенных для этого местах:
— Пляжей немного, и часто мест не хватает, а люди хотят уединиться, уйти подальше. У нас нет полномочий применять какие-либо санкции в отношении купающихся в неположенном месте. С такими проводится беседа.
Отдыхающим не всегда удается объяснить, насколько опасно может быть купание в неподходящем месте.
— В прошлом году мы даже выставили анонс с фотографиями вытащенного из воды человека. Утонул на этом же месте при таких же обстоятельствах. Все эти знаки спалили на кострах, — сообщил начальник отдела парка «Бугринская роща» Александр Гольман.
В понедельник стало известно, что Новосибирская область стала лидером по количеству смертей на воде среди других регионов Сибири. В МЧС ситуацию назвали крайне сложной.