Спасатели показали место у Бугринского пляжа, где утонул новосибирец, — почему там опасно

Он подчеркнул, что трагедия произошла на территории, которая относится к месту неорганизованного отдыха.



— Загорать можно, купаться запрещено, но люди плавают — считают, что здесь вода чище из-за течения. Хотя на самом деле она везде одинаковая. Официальная территория пляжа занимает около 120 метров. Если все требования соблюдены, то там можно купаться. Но в настоящий момент купание запрещено везде, на всех пляжах, так как вода не соответствует нормам, — объяснил Алексей Шилов.