Ледник на Алтае стал кроваво-красным — что случилось

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили ледник, который окрасился в розовый и красный цвета в Горном Алтае. Необычное явление заметили во время экспедиции, сообщается на сайте ТГУ. Специалисты занимаются исследование группы ледников Актру в Республике Алтай.
Речь идет о леднике Водопадный. Указано, что там произошло массовое цветение водорослей.
— Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет, — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александра Ерофеева.
Специалист уточнил, что ученые могли обнаружить хламидомонаду снежную — одноклеточные зеленые водоросли, который могут существовать при низких температурах.
— В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать. Именно из-за этого снег приобретает красный, почти кровавый цвет. Чтобы точно идентифицировать водоросли, мы отдали их в Биологический институт ТГУ, — указано в сообщении.
На сайте вуза указано, что такое явление способно ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру. Последние, по словам ученого, и так демонстрируют быструю потерю массы. В частности, за 60 лет ледник Левый Актру потерял более 25% массы.
В сообщении уточняется, что изменение цвета льда приводит к снижению отражающей способности, защищающей ледник от избыточного нагревания — альбедо. По разным оценкам специалистов, уменьшение такой способности может достигать 13–17%. Ученым предстоит выяснить, что именно привело к массовому цветению зеленых водорослей.
— Предположительно, причина такого массового явления — необычайно большое количество снега, выпавшего в горах Алтая этой зимой и оставшегося до благоприятного для красных водорослей периода их цветения. По нашим данным, в высокогорье Алтая эта зима была самой снежной за последние 30 лет, — сообщил Александр Ерофеев. — До самого июля большое количество снега на ледниках не стаяло. По всей видимости, этот вид красных водорослей интенсивно развивается в снежном остатке и в условиях его нагревания до 0 градусов Цельсия в дневное время.
В начале июля вода на реке Бердь стала ярко-зеленого цвета. По словам министра природных ресурсов региона, она окрасилась из-за активного размножения водорослей.