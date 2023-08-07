Ледник на Алтае стал кроваво-красным — что случилось

Специалист уточнил, что ученые могли обнаружить хламидомонаду снежную — одноклеточные зеленые водоросли, который могут существовать при низких температурах.



— В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать. Именно из-за этого снег приобретает красный, почти кровавый цвет. Чтобы точно идентифицировать водоросли, мы отдали их в Биологический институт ТГУ, — указано в сообщении.



На сайте вуза указано, что такое явление способно ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру. Последние, по словам ученого, и так демонстрируют быструю потерю массы. В частности, за 60 лет ледник Левый Актру потерял более 25% массы.

