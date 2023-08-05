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На берегу озера Спартак нашли тело мужчины — следователи начали проверку

Личность погибшего устанавливается

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Тело обнаружили днем 5 августа

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В Новосибирске днем 5 августа на берегу озера Спартак обнаружили тело неизвестного мужчины. Следственный комитет региона проводит проверку по данному факту.

— Сегодня в дневное время на территории озера Спартак было обнаружено тело мужчины. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, — сообщили НГС в пресс-службе СК по НСО.

Как пояснили в ведомстве, личность мужчины устанавливается.

Ранее в Новосибирске в котловане Юго-Западном нашли тело мужчины. Труп передали сотрудникам полиции.

Нашли тело мужчиныПогиб мужчинаНовосибирск
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