На берегу озера Спартак нашли тело мужчины — следователи начали проверку

В Новосибирске днем 5 августа на берегу озера Спартак обнаружили тело неизвестного мужчины. Следственный комитет региона проводит проверку по данному факту.
— Сегодня в дневное время на территории озера Спартак было обнаружено тело мужчины. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, — сообщили НГС в пресс-службе СК по НСО.
Как пояснили в ведомстве, личность мужчины устанавливается.
Ранее в Новосибирске в котловане Юго-Западном нашли тело мужчины. Труп передали сотрудникам полиции.