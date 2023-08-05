«Бьются из-за неисправности»: мотоциклист влетел в Mitsubishi Pajero на Советском шоссе — виноват ли в этом светофор

ДТП из-за новосибирских дорог в природе, конечно, встречаются, хотя гораздо чаще сводки пополняют аварии, в которых виноваты только и исключительно люди. Но иногда разобраться в причине происшествия обычным автолюбителям оказывается непросто. Например, подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» не на шутку переругались, обсуждая банальное столкновение мотоцикла с Mitsubishi Pajero: вроде бы виноват неосторожный байкер, но не ввели ли его в заблуждение странные сигналы неисправного светофора? Журналисты посмотрели это видео с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять, надо ли винить дороги, если по ним ездят новосибирские водители.
Автор видео даже не собирался снимать ДТП. Его целью был установленный над Советским шоссе светофор: к сигнальному устройству на перекрестке с проездом Автомобилистов у него, да и многих других водителей, накопилось немало вопросов.
— Там светофор часто глючит: зеленый может вообще не моргать, и резко включается красный, так же и обратно переключается, — написал автор видео в телеграм-канал сообщества. — И бьются на этом перекрестке чаще из-за неисправности светофора.
Такая версия понравилась далеко не всем комментаторам: значительная часть водителей, посмотрев видео, решила, что светофор светофором, но скорость перед перекрестком всё же надо сбрасывать.
— Кто этому балбесу мотоцикл дал? — возмутился подписчик паблика Дмитрий — по его словам, и сам мотоциклист. — Почему скорость выше, чем его навыки вождения? Тут даже в такой аварийно опасной ситуации можно было объехать «пыжа» (Pajero. — Прим. ред.) и избежать ДТП.
— На видео видно, что светофор неисправен, — не снимает ответственности с техники другой комментатор,
— Я там езжу очень часто. И зимой, и летом. И всегда всё нормально было. Светофор непредсказуемый? Так водитель и сидит за рулем как раз для того, чтобы думать, анализировать и только потом действовать, — не согласна девушка-водитель под ником Мария Томсон.
Может ли режим работы светофора провоцировать аварии, автоюрист Мария Соловьева прокомментировать не смогла: для этого нужно изучить и другие аварии. Но в этом конкретном случае злосчастное сигнальное устройство явно ни при чем.
— Светофор сработал, — обращает внимание автоюрист. — Если внимательно посмотреть видео, то зеленый сменился желтым, а желтый, соответственно, красным. Причем автомобиль с регистратором отреагировал своевременной остановкой, Pajero заканчивал перекресток разворотом. Автомобили встречного направления остановились уже на красный. А вот мотоциклист решил преодолеть перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Вместе с пунктом 6.2 ПДД, добавляет Мария Соловьева, байкер нарушил и Административный кодекс: часть 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».
— За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, — добавила автоюрист.
Кстати, точку в обсуждении светофора поставил ТУАД Новосибирской области: согласно комментарию территориального управления, режим работы светофора отрегулирован «согласно дорожным условиям и интенсивности транспорта на Советском шоссе».
Ранее НГС опубликовал эффектное видео, автор которого невольно запечатлел апофеоз презрения к ПДД: четыре иномарки без номеров и два мотоциклиста дружно нарушили правила.