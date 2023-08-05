«Бьются из-за неисправности»: мотоциклист влетел в Mitsubishi Pajero на Советском шоссе — виноват ли в этом светофор

Автор видео даже не собирался снимать ДТП. Его целью был установленный над Советским шоссе светофор: к сигнальному устройству на перекрестке с проездом Автомобилистов у него, да и многих других водителей, накопилось немало вопросов.

— Там светофор часто глючит: зеленый может вообще не моргать, и резко включается красный, так же и обратно переключается, — написал автор видео в телеграм-канал сообщества. — И бьются на этом перекрестке чаще из-за неисправности светофора.