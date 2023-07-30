Сибирячка избила ребенка в магазине косметики под Новосибирском— ситуацией заинтересовался Бастрыкин

Об этом сообщает группа «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте». Указано, что ранее в СМИ были опубликованы данные, что в населенном пункте женщина несколько раз ударила своего несовершеннолетнего ребенка. Сибирячка находилась в одной из торговых точек рабочего поселка.

