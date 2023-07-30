Сибирячка избила ребенка в магазине косметики под Новосибирском— ситуацией заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту избиения ребенка в Новосибирской области. Инцидент произошел в рабочем поселке Горном Тогучинского района.
Об этом сообщает группа «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте». Указано, что ранее в СМИ были опубликованы данные, что в населенном пункте женщина несколько раз ударила своего несовершеннолетнего ребенка. Сибирячка находилась в одной из торговых точек рабочего поселка.
— Председатель СК России
Информация о происшествии появилась в соцсетях. Инцидент произошел 28 июля в магазине косметики в рабочем поселке Горном и попал на видео. На кадрах можно заметить, как мать выкидывает ребенка из велосипеда-коляски и переезжает его колесом. Сибирячка объяснила свои действия тем, что ребенок ее не слушался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Проверки по факту произошедшего организовали в ГУ МВД России по Новосибирской области и СУ СК РФ по региону.
В конце июля стало известно, что председатель СК России потребовал доклад о проверке происшествия, во время которого жительница Новосибирска получила травму при выходе из автобуса. Инцидент произошел на остановке «Ростовская».