Методы воспитания. Сибирячка объяснила, зачем выкинула свою дочь из коляски и переехала ее

Полицейские установили личность женщины, которая жестко обошлась со своим ребенком в магазине в поселке Горном. 29 июля широкое распространение получило видео, на котором мать выкидывает малыша из велосипеда-коляски и переезжает его колесом. 29-летняя сибирячка обвинила в произошедшем ребенка.
— Женщина объяснила свои действия тем, что ребенок ее не слушался. По предварительной информации, девочка не пострадала. Выяснилось, что семья полная, благополучная, на учете в полиции ранее не состояла, — сообщили в пресс-службе МВД НСО, заверив, что с семьей будет проводиться систематическая профилактическая работа.
Процессуального решения по инциденту в магазине не принято: проверка продолжается. Ее проводят и полицейские, и следователи.
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