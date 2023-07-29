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Методы воспитания. Сибирячка объяснила, зачем выкинула свою дочь из коляски и переехала ее

Полицейские разыскали женщину после публикации скандального видео из магазина

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С матерью составили профилактическую беседу

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Полицейские установили личность женщины, которая жестко обошлась со своим ребенком в магазине в поселке Горном. 29 июля широкое распространение получило видео, на котором мать выкидывает малыша из велосипеда-коляски и переезжает его колесом. 29-летняя сибирячка обвинила в произошедшем ребенка.

— Женщина объяснила свои действия тем, что ребенок ее не слушался. По предварительной информации, девочка не пострадала. Выяснилось, что семья полная, благополучная, на учете в полиции ранее не состояла, — сообщили в пресс-службе МВД НСО, заверив, что с семьей будет проводиться систематическая профилактическая работа.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел вчера, 28 июля, в магазине «Магнит Косметик» на улице Советской, 17/4

Видео: «ЧП Новосибирск» / Vk.com

Процессуального решения по инциденту в магазине не принято: проверка продолжается. Ее проводят и полицейские, и следователи.

Ранее НГС писал, что в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники детского сада ударили детей — инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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