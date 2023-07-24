«Выпучила глаза и со мной лоб в лоб»: сибиряк объяснил, почему ударил девушку на пляже ОбьГЭСа

Сам Александр пришел на берег выпивший. По его словам, он допустил ошибку, что решил в состоянии алкогольного опьянения прийти на пляж.

— Приходит ее подруга, лицо недовольное, сразу ко мне была неприязнь. Я думаю, может у человека настроения нет, пошутил, говорю «Евгения, Женька, улыбнись». А она в разговоре меня оскорбляла, я попросил ее успокоиться, — объясняет Александр.

По словам мужчины, Евгения пошла купаться, он ее обрызгал, чтобы поднять настроение. До этого он также веселил Иру и она реагировала хорошо. После того как Александр обрызгал Женю, она вышла на берег и села на бревно, мужчина сел напротив нее на корточки.