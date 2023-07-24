«Выпучила глаза и со мной лоб в лоб»: сибиряк объяснил, почему ударил девушку на пляже ОбьГЭСа

Житель Новосибирска, который на прошлой неделе ударил девушку на пляже, объяснил почему он так поступил.
«Она глаза выпучила и со мной лоб в лоб»
Александр рассказал корреспонденту НГС, что решил отдохнуть на пляже на ОбьГЭС, который расположен сразу после набережной. Пришел на берег и познакомился с девушкой по имени Ира. Они сидели вдвоем примерно час, тогда Ира решила позвать свою подругу Евгению, мужчина был не против, потому что вместе веселее.
Сам Александр пришел на берег выпивший. По его словам, он допустил ошибку, что решил в состоянии алкогольного опьянения прийти на пляж.
— Приходит ее подруга, лицо недовольное, сразу ко мне была неприязнь. Я думаю, может у человека настроения нет, пошутил, говорю «Евгения, Женька, улыбнись». А она в разговоре меня оскорбляла, я попросил ее успокоиться, — объясняет Александр.
По словам мужчины, Евгения пошла купаться, он ее обрызгал, чтобы поднять настроение. До этого он также веселил Иру и она реагировала хорошо. После того как Александр обрызгал Женю, она вышла на берег и села на бревно, мужчина сел напротив нее на корточки.
— Там девушка не маленькая. Я сидел напротив нее, она глаза выпучила и со мной лоб в лоб, как будто сталкивается, как мужик. Я посчитал, что она мне в лицо хочет вцепиться, дал ей подзатыльник ладошкой. Потом сразу отошел, чтобы посмотреть на ее реакцию, бросится она на меня или нет, она не бросилась, а также смотрела на меня с омерзением, — рассказал мужчина.
По словам сибиряка, он долгое время занимался боксом, тайским боксом, дзюдо, панкратионом. Подзатыльник, считает он, был не сильным. Александр отмечает, что если бы ударил по-настоящему, то мог сломать девушку челюсть. После подзатыльника, вспоминает Александр, девушка позвонила в полицию, мужчина уверяет, что не уходил и хотел дождаться сотрудников, чтобы все рассказать.
«Мне надо было просто уйти»
После случившегося сибиряк собрал свои вещи и расстелил покрывало подальше от девушек.
— Подумал, успокоился, взвесил все. Подошел к ней (Евгении. — Прим. ред.), извинился, сказал, что погорячился, а она снова такое же лицо сделала. Иру я взял за руку, отвел в сторону, тоже извинился перед ней. Мне надо было просто уйти и не сталкиваться с Евгенией, — уверен Александр.
По словам мужчины, если бы он был трезвым, то не стал бы ссориться с Евгенией, а отошел бы в сторону. Он считает, что поступил неправильно, потому что пришел выпивший на пляж и что в конфликте виноваты оба: девушка провоцировала, а он поддался провокации.
Ранее в анонимном посте в паблике «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте» женщина написала, что отдыхала с подругой, но к ним подошел неизвестный мужчина. По ее словам, незнакомец начал общаться с ними, после чего женщина решила искупаться.
— Он начал меня обливать. Потом я села на песок, и он подошел, со всей силы ударил меня по лицу, — написала женщина.
Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, после случившегося инцидента начали проверку.
Недавно стало известно, что полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы избивает жену и сына.