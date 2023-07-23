«Трупный запах»: спасатели нашли тело женщины в запертой квартире

В Новосибирске обнаружили тело женщины в квартире. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Сибирячку нашли в доме по улице Республиканской в Дзержинском районе. Местные жители почувствовали трупный запах из квартиры.
— Из квартиры трупный запах, — сообщили спасатели. — Дверь заблокирована.
Специалисты вскрыли квартиру, где и нашли женщину без признаков жизни. Ее тело передали сотрудникам полиции.
Накануне в Новосибирске под окнами общежития на Связистов обнаружили труп мужчины. Тело лежало на бетонном бордюре, полицейские устанавливают личность сибиряка.