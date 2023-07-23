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«Трупный запах»: спасатели нашли тело женщины в запертой квартире

Инцидент произошел в Дзержинском районе

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Тело передали сотрудникам полиции

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В Новосибирске обнаружили тело женщины в квартире. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Сибирячку нашли в доме по улице Республиканской в Дзержинском районе. Местные жители почувствовали трупный запах из квартиры.

— Из квартиры трупный запах, — сообщили спасатели. — Дверь заблокирована.

Специалисты вскрыли квартиру, где и нашли женщину без признаков жизни. Ее тело передали сотрудникам полиции.

Накануне в Новосибирске под окнами общежития на Связистов обнаружили труп мужчины. Тело лежало на бетонном бордюре, полицейские устанавливают личность сибиряка.

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ТелоСпасателиДзержинский район
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