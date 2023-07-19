Суд в Новосибирске выбрал меру пресечения прорабу стройки, где погиб 15-летний промышленный альпинист

Днем 19 июля Центральный суд в Новосибирске определил меру пресечения для прораба Ильи Тимошенко — второго подозреваемого по делу о смерти 15-летнего промышленного альпиниста.
— Запрет определенных действий до изменения меры пресечения, — передает наш журналист из зала суда. Илья Тимошенко был дежурным по стройке в день, когда случилась трагедия.
Илья Тимошенко в разговоре с журналистом НГС сообщил, что не считает себя причастным к случившемуся.
Вчера стало известно о задержании первого подозреваемого — им стал индивидуальный предприниматель Хышикто Базаров, который допустил до работ несовершеннолетнего. Базарова на 2 месяца отправили под домашний арест.
Трагедия произошла 15 июля на территории строящейся тридцатиэтажки на Красном проспекте, 167, корпус 10 в Новосибирске. На объекте работали три альпиниста: отец и два несовершеннолетних сына, они затирали швы. По данным следствия, в момент проведения работ часть кирпичной стены обрушилась, что привело к обрыву тросов, закрепленных к потерпевшим, и падению с высоты одного из них. 15-летний парень погиб на месте, его 17-летнего брата госпитализировали.
По данным СК, несчастный случай произошел на строящейся высотке на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием еще 15 июля. На момент публикации этого материала редакция так и не получила обратной связи.