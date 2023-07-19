Суд в Новосибирске выбрал меру пресечения прорабу стройки, где погиб 15-летний промышленный альпинист

— Запрет определенных действий до изменения меры пресечения, — передает наш журналист из зала суда. Илья Тимошенко был дежурным по стройке в день, когда случилась трагедия.

Илья Тимошенко в разговоре с журналистом НГС сообщил, что не считает себя причастным к случившемуся.

