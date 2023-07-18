Один пролет не подлежит восстановлению: Хуснуллин рассказал Путину о состоянии Крымского моста

Марат Хуснуллин уже возглавлял аналогичную комиссию по восстановлению Крымского моста после теракта в октябре 2022 года . Тогда на мосту был подорван грузовик со взрывчаткой, в результате обрушились два пролета автомобильной части моста. Четыре человека погибли. На ликвидацию последствий потребовалось несколько месяцев.