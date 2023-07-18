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Тема дняПутину рассказали, в каком состоянии Крымский мост
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Теракт на Крымском мосту

Один пролет не подлежит восстановлению: Хуснуллин рассказал Путину о состоянии Крымского моста

Зампредседателя правительства выступил с докладом на совещании с президентом

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Завершить работы на мосту планируется к ноябрю

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Владимир Путин вечером 17 июля в формате видеоконференции провел совещание по теракту на Крымскому мосту. С докладом о ситуации на месте ЧП выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта. Сегодня он по поручению президента вылетел в Крым. Хуснуллин рассказал, как организованы транспортные потоки с полуострова, и отчитался о состоянии моста.

— Один путь [железнодорожной части моста] имеет незначительное повреждение, не влияющее на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследование для определения объема работ, — рассказал вице-премьер. — Движение по автомобильной части пока приостановлено, по итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с второй стороны, в направлении Керчи, поврежден, произошло осевое смещение на 70–80 сантиметров, но в целом он находится на опоре. Строители и проектировщики проводят обследование полноценное. Работают водолазы. Могу сообщить, что, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждения опор нет.

По словам Хуснуллина, несмотря на повреждения, железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Для пассажиров, организованных перевозок на автобусах и грузового транспорта работает паромная переправа. Власти Крыма и Краснодарского края, а также МВД информируют об альтернативном маршруте.

— Правительственная комиссия будет продолжать работу, опыт у нас имеется, два раза в сутки доклад по мере реализации всех решений. Рассчитываем максимально быстро завершить все работы, — заявил вице-премьер на совещании с Владимиром Путиным.

Зампредседателя правительства заявил, что двустороннее движение по одной стороне моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября.

Марат Хуснуллин уже возглавлял аналогичную комиссию по восстановлению Крымского моста после теракта в октябре 2022 года. Тогда на мосту был подорван грузовик со взрывчаткой, в результате обрушились два пролета автомобильной части моста. Четыре человека погибли. На ликвидацию последствий потребовалось несколько месяцев.

Крымский мостМарат ХуснуллинВладимир ПутинТеракт
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