Один пролет не подлежит восстановлению: Хуснуллин рассказал Путину о состоянии Крымского моста

Владимир Путин вечером
— Один путь [железнодорожной части моста] имеет незначительное повреждение, не влияющее на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследование для определения объема работ, — рассказал вице-премьер. — Движение по автомобильной части пока приостановлено, по итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с второй стороны, в направлении Керчи, поврежден, произошло осевое смещение на
По словам Хуснуллина, несмотря на повреждения, железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Для пассажиров, организованных перевозок на автобусах и грузового транспорта работает паромная переправа. Власти Крыма и Краснодарского края, а также МВД информируют об альтернативном маршруте.
— Правительственная комиссия будет продолжать работу, опыт у нас имеется, два раза в сутки доклад по мере реализации всех решений. Рассчитываем максимально быстро завершить все работы, — заявил вице-премьер на совещании с Владимиром Путиным.
Зампредседателя правительства заявил, что двустороннее движение по одной стороне моста планируется восстановить к
Марат Хуснуллин уже возглавлял аналогичную комиссию по восстановлению Крымского моста после теракта в октябре