«Шквалистый ветер до 30 м/c»: штормовое предупреждение объявили синоптики в Новосибирской области

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье, 16 июля. В регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер.
— 16 июля ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, при грозах — шквалистое усиление ветра до 25–30 метров в секунду, — говорится в смс-рассылке Западно-Сибирского УГМС.
14 июля с экстренным предупреждением выступило и ГУ МЧС Новосибирской области.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сутки 15-го и сутки 16 июля 2023 года в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до
По данным ведомства, возможно возникновение происшествий, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.
Прогнозы синоптиков начали сбываться уже сегодня, 15 июля: в регионе выпал град размером с яйцо. Мы ведем онлайн-хронику происходящего.