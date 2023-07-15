freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 90.12
eur 101.20
Тема дняНовосибирск накрыло градом с яйцо: онлайн-хроника
Все новости
Все новости

«Шквалистый ветер до 30 м/c»: штормовое предупреждение объявили синоптики в Новосибирской области

В регионе ожидаются грозы, сильные дожди, град и порывистый ветер

539

14 июля из-за порывов ветра женщину насмерть придавило упавшим деревом

Поделиться

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье, 16 июля. В регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер.

— 16 июля ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, при грозах — шквалистое усиление ветра до 25–30 метров в секунду, — говорится в смс-рассылке Западно-Сибирского УГМС.

14 июля с экстренным предупреждением выступило и ГУ МЧС Новосибирской области.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сутки 15-го и сутки 16 июля 2023 года в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с, — заявили в МЧС.

По данным ведомства, возможно возникновение происшествий, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Прогнозы синоптиков начали сбываться уже сегодня, 15 июля: в регионе выпал град размером с яйцо. Мы ведем онлайн-хронику происходящего.

По теме

ГрадШтормовое предупреждениеМЧССильный ветерШквалистое усиление ветра
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter