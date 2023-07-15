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СрочноНовосибирск накрыло градом с яйцо: онлайн-хроника
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Новосибирскую область накрыло огромным градом с громом и молниями — онлайн хроника последствий

В некоторых районах град выпал размером с куриное яйцо

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Град такого размера опасен для жизни и имущества

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15 июля Новосибирск и область засыпало градом. Ледяные осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах и населенных пунктах региона. В городе идет дождь, в некоторых районах сверкает молния. Читатели НГС по просьбе редакции рассказали и показали, как они встретили непогоду.

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В ГУ МЧС региона предупредили о последствиях непогоды и дали ряд советов жителям Новосибирской области.

— Возможно возникновение происшествий связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — предупреждает МЧС.

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Синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье, 16 июля. В городе ожидаются грозы, град и сильный ветер.

— 16 июля ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, при грозах — шквалистое усиление ветра до 25-30 метров в секунду, — говорится в смс-рассылке от Западно-Сибирского УГМС.

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Читатель не уточнил, в каком районе Новосибирской области сделано это фото

Читатель не уточнил, в каком районе Новосибирской области сделано это фото

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Как ранее рассказала НГС Людмила Шубина, любой град <a href="https://ngs.ru/text/summer/2023/06/28/72438734/" target="_blank" class="_">страшен для огорода</a>, даже самый мелкий

Как ранее рассказала НГС Людмила Шубина, любой град страшен для огорода, даже самый мелкий

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Такой град выпал в Краснообске

Такой град выпал в Краснообске

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Очередные ледяные гиганты с Первомайки

Очередные ледяные гиганты с Первомайки

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
В микрорайоне Затон порывы ветра гоняют мусорные баки по двору

Видео: Читатель НГС

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Вот такой необычный град выпал в Боровом

Вот такой необычный град выпал в Боровом

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- Этот град дырки в доме оставил, - сообщает читатель НГС, приславший фото

- Этот град дырки в доме оставил, - сообщает читатель НГС, приславший фото

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Надеемся, вы укрыли свой автомобиль от стихии. Этот мужчина - не успел

Видео: Читатель НГС

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Некоторые градины имеют причудливую форму

Некоторые градины имеют причудливую форму

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На данный момент - это самая большая из присланных нам градин. Она выпала в Первомайке

На данный момент - это самая большая из присланных нам градин. Она выпала в Первомайке

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Такой град выпал в Краснообске

Такой град выпал в Краснообске

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Такая погода сейчас в селе Гусиный брод

Видео: Читатель НГС

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