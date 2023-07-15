Новосибирскую область накрыло огромным градом с громом и молниями — онлайн хроника последствий

В ГУ МЧС региона предупредили о последствиях непогоды и дали ряд советов жителям Новосибирской области.

— Возможно возникновение происшествий связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — предупреждает МЧС.