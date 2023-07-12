Огромная очередь образовалась в аэропорту Толмачево — что произошло

— Я летела экономклассом, сидела на четвертом ряду и надеялась, что пробегу. Зашла на паспортный контроль, там около 500 человек, за мной еще 300, — рассказала Ольга. — Эта ситуация происходит не в первый раз — было и в мае, и в июне. Все прилеты по средам сопровождаются такими очередями, дышать нечем.

