Огромная очередь образовалась в аэропорту Толмачево — что произошло

Вечером 12 июля в новосибирском аэропорту Толмачево образовалась очередь. Видео толпы прислала в редакцию читательница НГС Ольга.
Сибирячка прилетела в аэропорт на международном авиарейсе Дубай — Новосибирск в 21:06. По ее словам, пассажиры авиарейсов встали в очередь на паспортный контроль.
— Я летела экономклассом, сидела на четвертом ряду и надеялась, что пробегу. Зашла на паспортный контроль, там около 500 человек, за мной еще 300, — рассказала Ольга. — Эта ситуация происходит не в первый раз — было и в мае, и в июне. Все прилеты по средам сопровождаются такими очередями, дышать нечем.
Сибирячка уточнила, что в очереди находятся пассажиры трех самолетов, в том числе из Дубая и Стамбула.
— В июне я простояла два часа в очереди. Сейчас только вышли из самолета, без пограничного контроля мы багаж получить не сможем, — рассказала Ольга.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать ситуацию. Журналисту издания направили информационное сообщение для пассажиров, в котором уточняется, что из-за работ, связанных с реконструкцией грузо-пассажирского пункта пропуска через госграницу, время прохождения пограничного контроля может быть увеличено.
В начале июля в Новосибирске в лофт-парке «Подземка» собралась толпа людей. Сибиряки встали в очередь на выступление музыкальной группы.