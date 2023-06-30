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«Несколько сотен человек»: в аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь

Толпу людей заметили у паспортного контроля

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Очередь образовалась на паспортный контроль в аэропорту.

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Вечером 30 июня в новосибирском аэропорту Толмачево образовалась очередь. Фотографию толпы людей прислал в редакцию читатель НГС.

По данным читателя НГС, очередь образовалась на паспортный контроль в аэропорту.

— Очередные проблемы на паспортном контроле при прилете в Новосибирск на международном рейсе, — сообщил читатель. — Толпа народу, несколько сотен человек.

НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать происшествие. Специалисты направили корреспонденту издания информационное сообщение для пассажиров, в котором уточняется возможная причина большого скопления людей в аэропорту.

Сообщение для прилетающих и вылетающих международными авиарейсами пассажиров опубликовали на сайте аэропорта 22 июня. В нем указано, что в аэропорту проводят работы в рамках реализации проекта реконструкции грузопассажирского пункта пропуска через госграницу, из-за чего время прохождения пограничного контроля может быть увеличено.

— Завершение работ запланировано на ноябрь 2023 года, — указано в сообщении. — Администрация аэропорта приносит свои извинения и просит учитывать данную информацию при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполетных процедур.

В мае жители Новосибирска выстроили в очередь в Заельцовском районе. Толпу заметили у музея «Галерея времени».

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