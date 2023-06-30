«Несколько сотен человек»: в аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь

— Очередные проблемы на паспортном контроле при прилете в Новосибирск на международном рейсе, — сообщил читатель. — Толпа народу, несколько сотен человек.



НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать происшествие. Специалисты направили корреспонденту издания информационное сообщение для пассажиров, в котором уточняется возможная причина большого скопления людей в аэропорту.

