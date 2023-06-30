«Несколько сотен человек»: в аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь

Вечером 30 июня в новосибирском аэропорту Толмачево образовалась очередь. Фотографию толпы людей прислал в редакцию читатель НГС.
По данным читателя НГС, очередь образовалась на паспортный контроль в аэропорту.
— Очередные проблемы на паспортном контроле при прилете в Новосибирск на международном рейсе, — сообщил читатель. — Толпа народу, несколько сотен человек.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать происшествие. Специалисты направили корреспонденту издания информационное сообщение для пассажиров, в котором уточняется возможная причина большого скопления людей в аэропорту.
Сообщение для прилетающих и вылетающих международными авиарейсами пассажиров опубликовали на сайте аэропорта 22 июня. В нем указано, что в аэропорту проводят работы в рамках реализации проекта реконструкции грузопассажирского пункта пропуска через госграницу, из-за чего время прохождения пограничного контроля может быть увеличено.
— Завершение работ запланировано на ноябрь 2023 года, — указано в сообщении. — Администрация аэропорта приносит свои извинения и просит учитывать данную информацию при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполетных процедур.
В мае жители Новосибирска выстроили в очередь в Заельцовском районе. Толпу заметили у музея «Галерея времени».