Силовики задержали мужчину по подозрению в убийстве девушки — он прилетел в Москву из Новосибирска

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей 20-летней сожительницы в Красноярском крае. Как сообщили в ГСУ СК РФ по региону, мужчина скрылся с места происшествия и прилетел в столицу России из Новосибирска.
По данным ведомства, инцидент произошел в начале июля. В пяти километрах от деревни Свищево Березовского района Красноярского края обнаружили обгоревший автомобиль «Лада-Приора» с костными останками человека. Его нашел 9 июля грибник в лесном массиве.
Специалисты осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Выяснилось, что на автомобиле ездил мужчина, который пропал вместе со своей сожительницей в конце июня. В ведомстве уточнили, что сообщение об исчезновении пары поступило в правоохранительные органы Хабаровска 28 июня. Об этом заявил местный житель — отец мужчины.
По информации ведомства, до того, как автомобиль обнаружили сгоревшим в Березовском районе, его заметили в Красноярске. Транспортное средство зафиксировали 7 июля — через несколько дней до обнаружения машины с останками. По информации ведомства, мужчина убил свою сожительницу и скрылся с места происшествия.
— В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно следователями СК с сотрудниками МО МВД России «Березовский» и УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина задержан 11 июля 2023 года в аэропорту города Москвы после прибытия из Новосибирска, — уточнили в ведомстве. — В ближайшее время он будет доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий.
В начале июля в Новосибирской области суд вынес приговор по делу об убийстве 44-летней женщины. Инцидент произошел в поселке Троицк Коченевского района.