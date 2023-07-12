Мосты смыты, магазины уничтожены: как шторм за три часа разрушил Туапсе

— Спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения, — написал Кондратьев у себя в телеграм-канале.



Также он отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Из-за непогоды полностью перекрыли федеральную трассу Джубга — Сочи в районе поселка Лермонтово.