Мосты смыты, магазины уничтожены: как шторм за три часа разрушил Туапсе

В ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые дожди. За три часа выпало 144 мм осадков. Это как если бы за один час на квадратный метр земли вылилось 48 литров воды. Ливень смыл пешеходные мосты, разрушил дома и магазины, затопил улицы. Показываем, во что превратились курортные поселки.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал очередной ливень проверкой курортов на прочность и рассказал об эвакуации туристов и местных жителей.
— Спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения, — написал Кондратьев у себя в телеграм-канале.
Также он отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Из-за непогоды полностью перекрыли федеральную трассу Джубга — Сочи в районе поселка Лермонтово.
Тем временем в Ольгинке смыло часть речной набережной — ее теперь просто нет.
По информации оперштаба Краснодарского края, при подтоплениях в Туапсинском районе три человека числятся пропавшими.
Но немногие рискнули сегодня выходить на улицу. Оставшись в своих квартирах, местные жители могли наблюдать настоящие речные потоки там, где еще недавно можно было ходить.
А так выглядит автовокзал в Туапсе. Очевидцы, снявшие видео, говорят, что поплыли холодильники, а предприниматели недовольны тем, что автобусы создают дополнительные волны.
Также очевидцы рассказывают, что поднявшаяся вода разрушила магазин «Пятерочка» в поселке Тюменский и буквально вымыла из него всё, что там продавалось.
— Ждем прибытия автопатруля. На данный момент фактов мародерства не допущено, — говорит автор видео.
А так магазин выглядит изнутри.
В Ольгинке подтоплена территория отелей и автостоянка.
Тем временем в Небуге вода, затопившая улицы, смыла машины. Когда потоп спал, автомобили оказались свалены в одну кучу, образовав плотину.
Тем временем на одной из улиц Туапсе местные жители увидели женщину, которая вышла чистить ливневки со шваброй в руках.
Первые ливни на Краснодарский край обрушились в ночь на 9 июля. В Сочи за короткое время выпало 80 миллиметров осадков, ливни затопили участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи от Адлера до границы с Абхазией, между Дагомысом и Сочи «гулял» смерч.
Утром 11 июня к потопу добавился град. Льдины размером с перепелиное яйцо обрушились на поселок Голубая дача сразу после непродолжительного дождя. По словам очевидцев, погода меняется ежеминутно: между солнцем, ливнем и градом не успевает пройти и десяти минут.
В отдельном видеосюжете мы собрали кадры последствий непогоды и рассказы очевидцев.