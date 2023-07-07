Nissan насмерть сбил велосипедиста на трассе в Барышево

Ночью 7 июля на автодороге Н-2107 недалеко от Барышево сбили пешехода, он погиб на месте.
— Около 03:50 женщина 1956 года рождения, управляя автомобилем Nissan March, двигалась по автодороге Н-2107 со стороны поселка Двуречье в направлении села Барышево, на 4-м километре дороги при неустановленных обстоятельствах совершила наезд на пешехода-мужчину, который находился на проезжей части, велосипедом не управлял, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате погиб 36-летний мужчина. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и полиция.
В начале мая автобус насмерть сбил пешехода на Гусинобродском шоссе. 35-летний мужчина перебегал дорогу вне зоны перехода.