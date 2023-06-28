Может быть в Новосибирске: в городе ищут 13-летнего мальчика из Томска — у ребенка с собой велосипед

В Новосибирске ищут 13-летнего подростка, который пропал 26 июня в Томской области. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области» в социальной сети «ВКонтакте». Пост разместили у себя и в новосибирской группе с информацией о том, что ребенок может быть в НСО.
— Мельниково, Шегарский район, Томская область, Новосибирск! Помогите найти подростка! Пропал Гусаков Матвей, — сообщили в поисковом отряде.
Мальчик родился в 2009 году. Ему 13 лет. С 26 июня неизвестно, где он находится. О местонахождении пропавшего можно сообщать по телефону горячей линии отряда
Приметы подростка — рост 164 см, худощавое телосложение, зеленый цвет глаз, светло-русые волосы. Носит очки. В день, когда его видели в последний раз, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, голубую футболку, темно-серые штаны, черные кеды, черную кепку. С собой у него был красно-черный велосипед.
Как сообщили в ГУ МВД России по Томской области, сообщение о пропаже поступило в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району. Мальчик ушел из дома 26 июня 2023 года около 15:30 на улице Ленина в селе Мельниково Шегарского района. Он в июне 2023 года приехал в Томскую область из Юрги Кемеровской области и жил с родственниками.
Ранее НГС писал о том, как 15-летний подросток потерялся в лесу. Он рассказал, как выживал.