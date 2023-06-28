Может быть в Новосибирске: в городе ищут 13-летнего мальчика из Томска — у ребенка с собой велосипед

Как сообщили в ГУ МВД России по Томской области, сообщение о пропаже поступило в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району. Мальчик ушел из дома 26 июня 2023 года около 15:30 на улице Ленина в селе Мельниково Шегарского района. Он в июне 2023 года приехал в Томскую область из Юрги Кемеровской области и жил с родственниками.