Ел муравьев, спал на траве и не пил три дня: потерявшийся 15-летний школьник — о том, как шесть дней жил в лесу

А версии пропажи в те дни действительно были разные: рассказывали, что школьника якобы травили собственные друзья, что он ушел не за ягодами, а за рыбой. Говорили, что с собой он взял ножик, а телефон оставил в палатке. Сам Платон подтверждает, что ушел из-за желания перекусить.



— В четыре утра захотел поесть. Изначально я рядом не заметил ягоды и пошел в лес, вглубь. Я пошел по тропинке и потом заблудился. Вышел на Червишевское кладбище, но пошел прямо. Хотел выйти на дорогу, но так и не вышел. Просто заблудился. И всё, — рассказывает о той ночи Платон Белоусов.



При этом подросток продолжал идти. И ответил на вопрос, почему не взял телефон с собой.



— Мне кажется, останавливаться — плохой вариант. Я не запаниковал. Просто подумал, что маму не хочу тревожить. У телефона было мало процентов заряда батареи. Я его поставил на power bank и пошел в лес. Я не думал, что заблужусь. Но заблудился. Еще как! — рассказал он.

Подросток говорит, что слышал сирены и лай собак. Пытался идти на эти звуки, но никого не находил. Признается: «Будто шел в пустоту».

