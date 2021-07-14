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Ел муравьев, спал на траве и не пил три дня: потерявшийся 15-летний школьник — о том, как шесть дней жил в лесу

Подростка из Тюмени искали почти неделю и нашли живым. Он рассказал, как спасался всё это время

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Пятнадцатилетний школьник родом из Тюмени, но летом живет в поселке Московский. В деревню Падерина он ездил к друзьям. На подростке — та же одежда, в которой он бродил по лесу всё это время

Пятнадцатилетний школьник родом из Тюмени, но летом живет в поселке Московский. В деревню Падерина он ездил к друзьям. На подростке — та же одежда, в которой он бродил по лесу всё это время

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В Тюмени на прошлой неделе после шести дней поисков нашли 15-летнего Платона Белоусова, потерявшегося в лесу. Родственники и волонтеры, искавшие подростка столько времени, выдохнули спокойно: школьник жив. Редакция 72.RU встретилась с мальчишкой и его мамой, чтобы реконструировать события дней, проведенных Платоном в лесу.

«Ваш сын, Платон, дома?»

В воскресное утро 4 июля у Алёны Белоусовой раздался телефонный звонок с неизвестного номера. Она подняла трубку и услышала незнакомый голос. На дальнем конце провода другая женщина ей задавала вопрос: «Ваш сын, Платон, дома?». В ответ собеседница услышала отрицательный ответ. Так стало известно, что 15-летний подросток пропал.

— Набрала номер 112, назвала место и позвонила родственникам, чтобы ехать туда. Дети нас встретили перед лесом. Но днем еще спокойнее было на душе. Он любит есть и поспать. Раз всю ночь ходил где-то, а под утро лег спать где-то на полянке. Солнечный денек ведь был. Но после пяти-шести [вечера] стало понятно, что он заблудился, — рассказывает мама Платона.

В ночь с субботы на воскресенье школьник отправился в лес с компанией друзей. Там они планировали переночевать в палатке. В четыре утра Платон проголодался и ушел собирать ягоды. С тех самых пор и до 10 июля — целых шесть дней — никто не знал, где он находится.

Драка, ссора или голод?

Рано утром друзья Платона остановили проезжавший мимо автомобиль. Женщина, сидевшая за рулем, как раз и оповестила мать школьника о его пропаже. Почему этого не сделали дети? Говорят, у них не было денег на балансе.

— Были полиция, следователи, — продолжает Алёна Белоусова. — Были разные предпосылки, почему Платон ушел: может, поссорились, подрались, и он не хочет, чтобы я его в синяках видела. Всякие версии ходили. В девять вечера позвонила в «ЛизаАлерт». В течение часа они подъехали. С 11 часов начали поиски. Потом и другие присоединились: волонтеры, знакомые, родственники, одноклассники Платона и их родители.

Платон не отчаивался и искал выход из леса

Платон не отчаивался и искал выход из леса

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А версии пропажи в те дни действительно были разные: рассказывали, что школьника якобы травили собственные друзья, что он ушел не за ягодами, а за рыбой. Говорили, что с собой он взял ножик, а телефон оставил в палатке. Сам Платон подтверждает, что ушел из-за желания перекусить.

— В четыре утра захотел поесть. Изначально я рядом не заметил ягоды и пошел в лес, вглубь. Я пошел по тропинке и потом заблудился. Вышел на Червишевское кладбище, но пошел прямо. Хотел выйти на дорогу, но так и не вышел. Просто заблудился. И всё, — рассказывает о той ночи Платон Белоусов.

При этом подросток продолжал идти. И ответил на вопрос, почему не взял телефон с собой.

— Мне кажется, останавливаться — плохой вариант. Я не запаниковал. Просто подумал, что маму не хочу тревожить. У телефона было мало процентов заряда батареи. Я его поставил на power bank и пошел в лес. Я не думал, что заблужусь. Но заблудился. Еще как! — рассказал он.

Подросток говорит, что слышал сирены и лай собак. Пытался идти на эти звуки, но никого не находил. Признается: «Будто шел в пустоту».

«Как он там в такой холод?»

А между тем подростка искали десятки человек, собаки и дроны. Его мама говорит, что «было очень тяжело» эмоционально, когда водолазы вели поиски в болотах.

— Всё надеялась на лучшее. Говорила, что он живой. Никому не пожелаю такого пережить. Это очень тяжело. Такие холодные ночи были с 4 по 6 июля. Ветрище, дождище. А он в шлепках и футболке. Как он там в такой холод? Первые три дня совсем не спала и не ела, — делится Алёна Белоусова.

Платону приходилось ночевать на голой земле

Платону приходилось ночевать на голой земле

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В следующие четыре дня на поиски ее не брали. Но, признаётся женщина, она самостоятельно искала сына рано утром. Рассказывает, что ходила в лес, который расположен за их домом.

Своего рода помощь пытались оказать ясновидящие. Белоусова рассказывает, что некоторые из таких людей обращались к ней в мессенджерах, называли места, где якобы находится Платон.

«Три дня прожил без воды»

Как оказалось, в арсенале у Платона помимо ножика была зажигалка. Но в первый же день он всего лишился.

— Всего костер разжигал три раза, но так никто и не увидел его. Я чуть дерево не спалил. Зажигалка начала плавиться, я кинул ее в костер, и она бахнула. А ножик — просто начал кору резать, и он сломался. Остался без орудия, без всего. Когда день кончился, я разжег костер, нарвал травы, бросил ее на землю и укрылся ею. Так и переночевал. Первые две ночи были холодные. Дождь шел. В остальное время, кроме этих двух дней, спалось хорошо, — рассказывает Платон.

Следующие дни спал он таким же образом: укрывшись травой. Говорит, что иногда залезал на деревья, чтобы поспать. Но удобнее было на земле.

По его признанию, встречи с дикими животными не боялся. Наоборот, даже хотел этого, чтобы съесть мясо. Но за время пребывания в лесу пересекся лишь с куропатками, лягушками и мышами. Первую Платон хотел оглушить и съесть, но птица улетела. Со вторыми он разговаривал, а третьи просто бегали рядом.

— Три дня прожил без воды. Только потом мне пришло в голову, что можно фильтровать воду с помощью земли. Копал до мокрой земли, клал на футболку и скручивал. Таким образом выжимал воду. Кусочки земли попадаются. Но пить можно, если сильно хочется. Других способов я не знал. Росы мало было, — говорит Платон.

Все шесть дней, что подросток находился в лесу, он в основном питался ягодами. Но попадалась в его рационе и более калорийная пища: он ел шишки. Один раз попробовал кору, но она ему не понравилось. Попадались муравьи. Платон вспоминает: вкусные, кислые и горькие.

«Мама, это я»

— Раз меня в лес не брали, приехала тетя с мужем и предложила с другой стороны походить с иконой. Там я помолилась иконе пресвятой Богородицы, прокричала имя Платон, и в течение двух минут мне позвонил мужчина. Дал сыну трубку. «Мама, это я», — сказал он. Я разрыдалась. Обратно ехала зареванная: может, кто-то пошутил или ошибся. Ждала в доме. Его привезли на мотоцикле. Истерика от радости была. Еще не успокоилась. Такое ощущение — верится и не верится. Очень тяжело. Закончилось хорошо, как в сказке. Да, это чудо.

За эти несколько дней подросток скинул около десяти килограммов

За эти несколько дней подросток скинул около десяти килограммов

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Платона нашли днем в субботу добровольцы на мотоциклах. По его рассказу, он в этот момент лежал под сосной и услышал звук едущего транспорта. Закричал и подумал, что «наконец-то меня кто-то нашел».

— Они меня привезли. Меня встретило столько народу! И все радостно. Я захожу домой, она [мама] стоит, ревет. Говорит: «Наконец-то мы тебя нашли». Больше ничего, — вспоминает Платон.

«Я не сдался и шел до конца»

Такое приключение не обошлось без последствий. Платон похудел на несколько килограммов и теперь свободно носит шорты, которые раньше были для него в обтяжку. Остались у него раны и ссадины на теле. Но сам школьник чувствует себя нормально. Мальчика уже осмотрели врачи, теперь ему предстоит сдать назначенные анализы.

— Если бы меня не нашли, я бы сам нашелся. Шел только прямо. Поэтому всё равно бы вышел куда-то. У меня никаких навыков не было, чтобы в лесу находиться. Я не знал, как там выживать. Я на импровизации пытался выбраться. Есть люди, которые сдаются, но я не сдался и шел до конца. У меня была вера в самого себя. И я выбрался, — рассказывает Платон.

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