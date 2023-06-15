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Падение крана в Евробереге

Женщина погибла, машины не подлежат восстановлению: как выглядит место падения крана — видео от спасателей

ЧП произошло сегодня утром на стройке «Европейского берега»

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Кран рухнул на припаркованные автомобили

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В Новосибирске муниципальные спасатели сняли на видео последствия обрушения строительного крана на улице Заровного — в ЖК «Европейский берег».

Около 9 часов утра техника неожиданно упала на припаркованные машины. Сидевшая в кабине крановщица погибла.

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Спасатели первыми оказались на месте ЧП

Видео: МАСС Новосибирска

По данным МАСС, при падении кран также повредил порядка 10 легковых автомобилей, некоторые из них восстановлению не подлежат, и перегородил проезжую часть между двумя стройплощадками.

По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, вероятной причиной ЧП стал отказ тормозов крана: технику перегоняли на другое место.

Ранее НГС писал о том, что по факту гибели крановщицы следственный комитет возбудил уголовное дело. Внутреннее расследование начала и компания-застройщик.

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