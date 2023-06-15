Названа возможная причина падения крана на стройке «Европейского берега», где погибла крановщица

Кран на стройке «Европейского берега» в Новосибирске мог упасть из-за неисправных тормозов, сообщил источник НГС.
ЧП произошло сегодня, 15 июня, в 09:07.
— Предварительная причина уже известна. Отказали тормоза, — объяснил источник НГС, знакомый с ситуацией.
Свидетель ЧП добавил, что в это время кран перегоняли с одного места на другое по специальным рельсам.
СК возбудил уголовное дело из-за гибели крановщицы. Оценку произошедшему даст и прокуратура. Внутреннее расследование начал застройщик «Брусника».
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