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Вторая трагедия за два года: что известно о гибели мальчика в популярной сети саун в Новосибирске

ЧП случилось во время празднования дня рождения ребенка, погибший был на нем гостем

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Трагедия со смертью 10-летнего ребенка произошла в сауне «Майами БиС» на Никитина, 98/1. Об этом рассказали читатели НГС.

— Вчера целый день стояла скорая, потом еще полночи была полиция, — рассказал местный житель на условиях анонимности.

Как рассказал источник НГС, в сауне праздновали детский день рождения. Там было около 10 человек. Из взрослых — родители мальчика. Утонувший мальчик был гостем.

В «Майами БиС» журналисту НГС по телефону сообщили, что сегодня они открыты.

— Я только поступила на смену, пока ничего не знаю, — сообщили в сауне.

У популярной сети саун «Майами БиС» есть два филиала в Новосибирске: на Пролетарской и Никитина. На «Флампе» у организации 4 из 5 баллов. Час пребывания стоит от 500 до 4500 рублей.

На сайте «Майами БиС» есть предупреждение для взрослых о том, что сауна не предназначена для детей, и родители несут полную ответственность за их безопасность.

В 2021 году в этом же здании уже утонул мальчик. Тогда взрослые праздновали день рождения в сауне.

В СК по Новосибирской области начали проверку по факту гибели ребенка в бассейне. Как рассказали следователи, вечером 14 июня там отдыхали взрослые с детьми.

ГибельРебенокСаунаОктябрьский район
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