Вторая трагедия за два года: что известно о гибели мальчика в популярной сети саун в Новосибирске

В 2021 году в этом же здании уже утонул мальчик. Тогда взрослые праздновали день рождения в сауне.

В СК по Новосибирской области начали проверку по факту гибели ребенка в бассейне. Как рассказали следователи, вечером 14 июня там отдыхали взрослые с детьми.