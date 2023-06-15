Вторая трагедия за два года: что известно о гибели мальчика в популярной сети саун в Новосибирске

Трагедия со смертью 10-летнего ребенка произошла в сауне «Майами БиС» на Никитина, 98/1. Об этом рассказали читатели НГС.
— Вчера целый день стояла скорая, потом еще полночи была полиция, — рассказал местный житель на условиях анонимности.
Как рассказал источник НГС, в сауне праздновали детский день рождения. Там было около 10 человек. Из взрослых — родители мальчика. Утонувший мальчик был гостем.
В «Майами БиС» журналисту НГС по телефону сообщили, что сегодня они открыты.
— Я только поступила на смену, пока ничего не знаю, — сообщили в сауне.
У популярной сети саун «Майами БиС» есть два филиала в Новосибирске: на Пролетарской и Никитина. На «Флампе» у организации 4 из 5 баллов. Час пребывания стоит от 500 до 4500 рублей.
На сайте «Майами БиС» есть предупреждение для взрослых о том, что сауна не предназначена для детей, и родители несут полную ответственность за их безопасность.
В 2021 году в этом же здании уже утонул мальчик. Тогда взрослые праздновали день рождения в сауне.
В СК по Новосибирской области начали проверку по факту гибели ребенка в бассейне. Как рассказали следователи, вечером 14 июня там отдыхали взрослые с детьми.