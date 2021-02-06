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«Услышали вопли матери»: в новосибирской сауне во время празднования дня рождения утонул ребенок

Происшествием уже занялся Следственный комитет

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Компания взрослых с детьми отмечала день рождения. Смерть мальчика наступила в районе 23 часов вечера

Компания взрослых с детьми отмечала день рождения. Смерть мальчика наступила в районе 23 часов вечера

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В новосибирской сауне во время празднования дня рождения утонул ребенок

5 февраля в новосибирской сауне утонул ребенок. Как сообщает очевидица, пожелавшая сохранить анонимность, несчастный случай произошел в сауне «Майами-БиС» на улице Карла Либкнехта около 23 вечера.

— Я саму трагедию не видела, мы были в соседнем номере, но наши родственники услышали крики, вопли матери и побежали на улицу смотреть. Только с их слов узнала, что маленький мальчик захлебнулся. После драка была в этой компании. Ну или просто они кричали друг на друга, — рассказала женщина.

По ее словам, большая компания отмечала в одном из номеров день рождения. Спустя какое-то время взрослые обнаружили, что мальчик утонул.

— Пьяными они не выглядели, но то, что не выпивали совсем, это навряд ли, все-таки день рождения отмечали. Вообще сначала кипеж такой был, и все подумали, что порезали кого-то, — добавила женщина. — Я до последнего надеялась, что откачают, но, как оказалось, нет. Как жаль ребеночка.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по факту смерти мальчика начата доследственная проверка.

— Проверку проводит следственный отдел по Октябрьскому району.

В сауне «Майами-БиС» комментировать инцидент отказались.

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Следкомсаунасмерть ребенка
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