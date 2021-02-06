«Услышали вопли матери»: в новосибирской сауне во время празднования дня рождения утонул ребенок

5 февраля в новосибирской сауне утонул ребенок. Как сообщает очевидица, пожелавшая сохранить анонимность, несчастный случай произошел в сауне «Майами-БиС» на улице Карла Либкнехта около 23 вечера.



— Я саму трагедию не видела, мы были в соседнем номере, но наши родственники услышали крики, вопли матери и побежали на улицу смотреть. Только с их слов узнала, что маленький мальчик захлебнулся. После драка была в этой компании. Ну или просто они кричали друг на друга, — рассказала женщина.

По ее словам, большая компания отмечала в одном из номеров день рождения. Спустя какое-то время взрослые обнаружили, что мальчик утонул.