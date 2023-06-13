«Голова полностью разодрана». Тело россиянина, которого в Египте разорвала акула, отказались отдавать его семье

В четверг, 8 июня, акула напала на россиянина, когда он купался в море. Трагедия случилась у пляжа Dream Beach в Хургаде. Местные на лодке пытались помочь, но было уже поздно. Молодой человек звал на помощь и не мог выплыть: хищник вцепился ему в ногу и утащил на дно. Спастись удалось только девушке, которая плыла рядом.
Погибшим оказался 23-летний Владимир Попов, который переехал к своему отцу в Египет, где они купили недвижимость в жилом комплексе British Resort. Молодой человек родился в Архангельске, но последние годы жил и учился в столице.
Через несколько дней после трагедии появились подробности произошедшего. Тело убитого россиянина отказались отдавать семье: по данным «112», родные собирались его отвезти в Россию и кремировать.
Местные власти отказались выдавать тело погибшего из-за того, что эксперты до сих пор не могут провести необходимые исследования. Опознать Владимира Попова также практически невозможно.
— Согласно данным, зарегистрированным управлением здравоохранения в Красном море, тело доставили в морг Хургадской больницы общего профиля отдельными частями, лицо имеет искаженные черты. Даже трудно опознать. И голова полностью разорвана, — сообщает «Турпром» со ссылкой на местные власти.
По данным издания, тело погибшего не будет передано семье до тех пор, пока судебные медики не завершит расследование.
После того как местные поймали и забили акулу, которая напала на Владимира Попова, из ее брюха удалось извлечь половину тела российского туриста: голову, грудь и две руки. Вторую половину позже нашли рыбаки.
Источники хургадского издания Al Arabiya подтвердили, что акула проглотила свою жертву почти целиком. Но после того, как хищник заметил приближение лодки рыбаков, скрылся, бросив нижнюю часть трупа в воду. Акулу собираются бальзамировать, а затем поместить в институт морских наук в Хургаде. А вот где будут хоронить погибшего Владимира Попова, пока неизвестно. Родные еще не определились.
Трагедия в Египте случилась в курортном городе Хургада — в море, совсем рядом с городским пляжем. По данным генконсула РФ в Хургаде Виктора Воропаева, погибший не был туристом. В одном тексте наши коллеги из 29.RU собрали, что на данный момент официально известно о нем и произошедшей трагедии.
Погибший родился в Архангельске, но последние несколько лет жил в подмосковной Балашихе. Учился на IT-специалиста, а пару месяцев назад перебрался к отцу в Египет, где семья купила недвижимость. Близкие и друзья погибшего рассказали корреспонденту MSK1.RU, каким человеком был Владимир Попов.
Напомним, это не первый случай нападения акул на туристов в Египте. Летом 2022 года было пять подобных инцидентов, тогда скончались две туристки из Румынии и Австрии. Мы рассказывали, как избежать нападения акул и спастись, если острозубый хищник оказался рядом с вами.