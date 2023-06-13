«Голова полностью разодрана». Тело россиянина, которого в Египте разорвала акула, отказались отдавать его семье

Напомним, это не первый случай нападения акул на туристов в Египте. Летом 2022 года было пять подобных инцидентов, тогда скончались две туристки из Румынии и Австрии. Мы рассказывали, как избежать нападения акул и спастись, если острозубый хищник оказался рядом с вами.