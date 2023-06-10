Женщина с палкой и удушающий прием на дороге. Новосибирцы устроили массовую драку на «Золотой Ниве» — видео

На кадрах видно, что в драке участвуют не менее восьми человек, двое из них дрались на проезжей части и заблокировали проезд автомобилей. Женщина, которая также участвовала в конфликте, в руках держала палку, она несколько раз ударила ей по одному из мужчин, после чего тот вцепляется ей в ногу и повалил сибирячку землю. В это время другие мужчины дрались на середине проезжей части. Спустя пару секунд к дерущимся подбежал мужчина в камуфляже и разнял мужчин.