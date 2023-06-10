Женщина с палкой и удушающий прием на дороге. Новосибирцы устроили массовую драку на «Золотой Ниве» — видео

Вчера, 9 июня, в Новосибирске устроили массовую драку в районе «Золотой Нивы» на улице Кошурникова недалеко от остановки общественного транспорта «Улица Стофато». Видео потасовки попало в распоряжение редакции НГС.
На кадрах видно, что в драке участвуют не менее восьми человек, двое из них дрались на проезжей части и заблокировали проезд автомобилей. Женщина, которая также участвовала в конфликте, в руках держала палку, она несколько раз ударила ей по одному из мужчин, после чего тот вцепляется ей в ногу и повалил сибирячку землю. В это время другие мужчины дрались на середине проезжей части. Спустя пару секунд к дерущимся подбежал мужчина в камуфляже и разнял мужчин.
Причина потасовки пока неизвестна. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента, в ведомстве уточняют информацию.
Несколько дней назад на территории пляжа Юго-Западного котлована новосибирцы устроили массовую драку, по словам случайного свидетеля, один из участников драки решил познакомиться с девушкой, но это не понравилось ее брату. По предварительным данным, в драке участвовали 12 человек. После случившегося полиция начала проверку.