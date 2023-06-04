«Начал клеиться к девушке»: новосибирцы устроили массовую драку на Юго-западном — видео

Вечером 4 июня в Новосибирске произошла массовая драка на пляже в Ленинском районе города. Как сообщил читатель НГС Максим, на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии.
По его информации, конфликт произошел примерно в 19:30 на территории пляжа Юго-Западного котлована вблизи автостоянки по улице Связистов, 131 к.1. По предварительным данным, в результате потасовки есть пострадавший.
Как сообщил Максим со ссылкой на слова очевидцев, новосибирцы устроили драку после того, как один из участников конфликта решил познакомиться с девушкой.
— Мужик начал клеиться к девушке, а у нее здесь оказался брат. Они начали один на один разговаривать, после чего на родственника девушки налетела толпа, — сообщил читатель.
По его словам, после произошедшего на помощь брату девушки пришли другие новосибирцы, в результате чего началась массовая драка. Некоторые участники конфликта якобы держали в руках доску и разбитую бутылку.
— В итоге прогнали, одного из них задело, он лежит на дороге. Приехала машина Росгвардии, — уточнил читатель НГС. — Всего дралось человек 10–12, остальные просто поддерживали. Если в целом, то человек 30.
НГС обратился в пресс-службу регионального управления Росгвардии с просьбой сообщить детали конфликта. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию. Корреспондент издания также обратился за комментарием к пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Юго-Западный котлован в Ленинском районе Новосибирска появился одновременно с одноименным жилмассивом. Кто-то с удовольствием отдыхает здесь в выходные, кто-то обоснованно сомневается в качестве воды и безопасности дна, у кого-то — претензии к контингенту отдыхающих. Подробности о котловане — в материале НГС.
В конце мая в Искитиме Новосибирской области толпа молодых людей избила 19-летнего парня. Близкие жертвы ищут свидетелей драки.