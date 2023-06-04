«Начал клеиться к девушке»: новосибирцы устроили массовую драку на Юго-западном — видео

Как сообщил Максим со ссылкой на слова очевидцев, новосибирцы устроили драку после того, как один из участников конфликта решил познакомиться с девушкой.



— Мужик начал клеиться к девушке, а у нее здесь оказался брат. Они начали один на один разговаривать, после чего на родственника девушки налетела толпа, — сообщил читатель.



По его словам, после произошедшего на помощь брату девушки пришли другие новосибирцы, в результате чего началась массовая драка. Некоторые участники конфликта якобы держали в руках доску и разбитую бутылку.