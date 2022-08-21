«Это, б..., Мальдивы»: гуляем по самому опасному пляжу Новосибирска — кто и зачем туда приходит

Если в Новосибирске (во всяком случае, в его центре) на дворе двадцатые годы двадцать первого века, береговая линия стремительно переносит отдыхающих в разгар 90-х. Тут пахнет шашлыком, речной влажностью и свежими огурчиками, и повсеместно звучат хиты тридцатилетней выдержки. Порой одна и та же песня играет и в расположившемся на берегу летнем кафе, и в колонках у отдыхающих, причем с рассинхроном в пару тактов.



Не меняют впечатления даже модные сапы посреди водоема: их куда меньше, чем водных катамаранов и других примет ушедшего времени.

