«Это, б..., Мальдивы»: гуляем по самому опасному пляжу Новосибирска — кто и зачем туда приходит

Юго-Западный котлован в Ленинском районе Новосибирска появился одновременно с одноименным жилмассивом и быстро эволюционировал от банального песчаного карьера до излюбленного места отдыха местных жителей. Равнодушным дикий пляж никого не оставляет: кто-то с удовольствием отдыхает здесь в выходные, кто-то обоснованно сомневается в качестве воды и безопасности дна, у кого-то — претензии к контингенту отдыхающих. Но больше всего дикий пляж на берегу Юго-Западного котлована похож на машину времени. И сейчас мы объясним, почему.
Если в Новосибирске (во всяком случае, в его центре) на дворе двадцатые годы двадцать первого века, береговая линия стремительно переносит отдыхающих в разгар 90-х. Тут пахнет шашлыком, речной влажностью и свежими огурчиками, и повсеместно звучат хиты тридцатилетней выдержки. Порой одна и та же песня играет и в расположившемся на берегу летнем кафе, и в колонках у отдыхающих, причем с рассинхроном в пару тактов.
Не меняют впечатления даже модные сапы посреди водоема: их куда меньше, чем водных катамаранов и других примет ушедшего времени.
Из удобств есть беседки, расположенные довольно далеко от воды, и лежаки из паллет (кажется, весьма добротные), но местные любители пляжного отдыха обходятся пледами и полотенцами.
В воде людей немного, зато на берегу — предостаточно. Несмотря на то, что день — будний, многие отдыхают с пивом. И не только:
— Водку будете? — гостеприимно приглашает к импровизированному столу уже нетрезвый, но еще адекватный мужчина лет тридцати.
Его зовут Андрей, сюда он пришел со всей своей большой семьей. 9 человек — глава семьи Мария, ее сын и дочь с женой и мужем, трое малышей и такса Фаечка — расположились в уединенной бухточке, подальше от остальных отдыхающих.
Купаются в основном мужчины («два Андрея!») и старшие дети. Женщины следят за мангалом, самый маленький из мальчишек бегает вокруг. Родители настойчиво предлагают сфотографировать его. Сначала как есть, потом — надев на него трусики. Сами от фото решительно отказываются: выпили уже, зачем?!
— Не боитесь купаться? Говорят, тонут здесь.
— Я не боюсь, я плавать умею! 50 лет я пловец, в МЧС работала, — уверенно отвечает Мария и с гордостью уточняет, что вот так, по-семейному, они собираются постоянно, правда, на пляж удалось выбраться впервые за лето.
Метрах в 15 от них (по меркам Юго-Западного это вполне себе социальная дистанция) — колоритный татуированный мужчина, только расположившийся на отдых и не успевший даже открыть первую бутылку пенного, зазывает кого-то по телефону:
— Приезжай, б..., давай! Это, б..., Мальдивы!
Сравнение для котлована, возможно, лестное, но вид здесь действительно пасторальный. Юго-Западный напоминает неширокое, но длинное озеро, окруженное песчаным пляжем и зелеными кустами. На одном берегу — летнее кафе и несколько беседок (раньше они имели совершенно психоделическую мухоморную раскраску, теперь — остепенились и приобрели более классический вид), на другом — только беседки, зато новенькие, недавно построенные и даже с пунктом проката кальянов.
Главный элемент благоустройства — старенькая вышка спасателей. Пляж дикий, утыканный табличками «купаться запрещено», но эти надписи вызывают так мало внимания, что город предпочел поставить здесь пост.
— Сегодня как раз ребенка спасли, — с удовольствием рассказывает о службе матрос-спасатель Владимир Таланкин. — На середине водоема закричал. Ребята, которые с ним рядом катались на сапе, подхватили его, а мы в свою очередь подлетели на лодке, загрузили, на берег доставили. Мальчишке 15 лет, без родителей пришел. В этом году — третий уже.
По словам спасателя, купающихся бесконтрольных детей здесь много, но это еще не самое страшное: смена спасателей заканчивается в 9, а в конце августа еще раньше — в 8 вечера. Позже солнце садится, и разглядеть, что происходит на воде, уже невозможно. Вот тогда в районе котлована становится действительно опасно.
— Основной народ остается здесь, все напиваются и начинают плавать, а спасателей уже нету, — коротко объясняет матрос-спасатель.
За его спиной висит плакат, предупреждающий отдыхающих, что за лето (год не уточняется) двое пьяных уже утонули. Впрочем, на него обращают внимания не больше, чем на предупреждающие аншлаги.
Особой альтернативы у местных всё равно нет.
— Здесь же собирались строить, вот и песка уже завезли, и горки хотели что-то делать, но почему-то им отказали… Но людям куда деваться, сами скажите? — печально рассуждает Татьяна, которая на пляже обосновалась с подругой и детьми. — В аквапарк? Так цены на билеты подняли. 3100 сейчас стоит за человека! Кто поедет туда?! Состоятельные люди только поедут, а нам, бедным, куда?
Подруги уточняют, что не купаются, а только ополаскиваются: мол, вода противная, грязная, а со дна бьют холодные ключи, да и периодически всплывающие в воде трупы охоты поплавать не добавляют.
Одна из главных местных баек гласит, что пляж на Юго-Западном котловане вот-вот закроют. Мол, вода грязная, дно опасное (из-за того, что это не озеро, а карьер, оно резко обрывается в глубокие ямы). Под мутной толщей воды — арматура, битые бутылки и бог знает, что еще. Опять же, утопленники. Говорят об этом не меньше 20 лет.
— Закроют? Без палева купаться будем, — смеются пожилые приятели Григорий Степанович и Валерий Валерьевич.
Один раз менять любимое место друзьям уже пришлось: вплоть до 2019 года Григорий Степанович предпочитал пляж «Наутилус». Потом его закрыли, и о купании в проточной воде пришлось забыть. Но Юго-Западный котлован его устраивает:
— Постоянно переплываю озеро. А если кто тонет… Пьяные тонут, наверно.
— А вы принципиально на пляже не пьете?
— Мы что, не русские что ли? — смеется в ответ Григорий Степанович. — Не до упора, конечно.
Непьющую компанию найти действительно удается не сразу... Молодые приезжие из Киргизии недавно поселились неподалеку от котлована и с удовольствием отдыхают на берегу.
— Как вам водичка?
— Нормально, — улыбается один из приятелей, который говорит по-русски чуть лучше остальных.
— Нормально? В Киргизии же такие прекрасные озера, а тут вот это...
Парни переглядываются и заговорщески улыбаются.
— Нормально, — дипломатично повторяют они.
К вечеру начинает холодать, но народу на пляже только прибавляется: к счастливым отпускникам присоединятся те, кто только что вышел с работы и спешит урвать хоть полчаса солнца и пол-литра пива.
Между загорающими людьми снует сгорбленная женщина в платочке: просит милостыню. Размякшие от тепла и алкоголя люди охотно ей подают.
Этим летом NGS.RU писал о единственном новосибирском пляже, получившем Синий флаг — международный знак качества, удобства и безопасности. Взгляните на него.