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Репортаж

«Это, б..., Мальдивы»: гуляем по самому опасному пляжу Новосибирска — кто и зачем туда приходит

Здесь можно вернуться в детство, выпить с незнакомцами и, если совсем не повезет, утонуть

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У городских властей к стихийному месту отдыха много претензий, у горожан — куда больше восторгов

У городских властей к стихийному месту отдыха много претензий, у горожан — куда больше восторгов

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Юго-Западный котлован в Ленинском районе Новосибирска появился одновременно с одноименным жилмассивом и быстро эволюционировал от банального песчаного карьера до излюбленного места отдыха местных жителей. Равнодушным дикий пляж никого не оставляет: кто-то с удовольствием отдыхает здесь в выходные, кто-то обоснованно сомневается в качестве воды и безопасности дна, у кого-то — претензии к контингенту отдыхающих. Но больше всего дикий пляж на берегу Юго-Западного котлована похож на машину времени. И сейчас мы объясним, почему.

Если в Новосибирске (во всяком случае, в его центре) на дворе двадцатые годы двадцать первого века, береговая линия стремительно переносит отдыхающих в разгар 90-х. Тут пахнет шашлыком, речной влажностью и свежими огурчиками, и повсеместно звучат хиты тридцатилетней выдержки. Порой одна и та же песня играет и в расположившемся на берегу летнем кафе, и в колонках у отдыхающих, причем с рассинхроном в пару тактов.

Не меняют впечатления даже модные сапы посреди водоема: их куда меньше, чем водных катамаранов и других примет ушедшего времени.

Из удобств есть беседки, расположенные довольно далеко от воды, и лежаки из паллет (кажется, весьма добротные), но местные любители пляжного отдыха обходятся пледами и полотенцами.

С определенного ракурса искусственный водоем можно даже принять за море

С определенного ракурса искусственный водоем можно даже принять за море

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В воде людей немного, зато на берегу — предостаточно. Несмотря на то, что день — будний, многие отдыхают с пивом. И не только:

— Водку будете? — гостеприимно приглашает к импровизированному столу уже нетрезвый, но еще адекватный мужчина лет тридцати.

Его зовут Андрей, сюда он пришел со всей своей большой семьей. 9 человек — глава семьи Мария, ее сын и дочь с женой и мужем, трое малышей и такса Фаечка — расположились в уединенной бухточке, подальше от остальных отдыхающих.

Купаются в основном мужчины («два Андрея!») и старшие дети. Женщины следят за мангалом, самый маленький из мальчишек бегает вокруг. Родители настойчиво предлагают сфотографировать его. Сначала как есть, потом — надев на него трусики. Сами от фото решительно отказываются: выпили уже, зачем?!

К прохладительным напиткам и даже жареной курице Фаечка равнодушна: куда больше ее привлекает вода

К прохладительным напиткам и даже жареной курице Фаечка равнодушна: куда больше ее привлекает вода

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— Не боитесь купаться? Говорят, тонут здесь.

— Я не боюсь, я плавать умею! 50 лет я пловец, в МЧС работала, — уверенно отвечает Мария и с гордостью уточняет, что вот так, по-семейному, они собираются постоянно, правда, на пляж удалось выбраться впервые за лето.

Метрах в 15 от них (по меркам Юго-Западного это вполне себе социальная дистанция) — колоритный татуированный мужчина, только расположившийся на отдых и не успевший даже открыть первую бутылку пенного, зазывает кого-то по телефону:

— Приезжай, б..., давай! Это, б..., Мальдивы!

Проверенных временем катамаранов здесь куда больше, чем сапов: и грести удобнее, и как-то привычнее

Проверенных временем катамаранов здесь куда больше, чем сапов: и грести удобнее, и как-то привычнее

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Сравнение для котлована, возможно, лестное, но вид здесь действительно пасторальный. Юго-Западный напоминает неширокое, но длинное озеро, окруженное песчаным пляжем и зелеными кустами. На одном берегу — летнее кафе и несколько беседок (раньше они имели совершенно психоделическую мухоморную раскраску, теперь — остепенились и приобрели более классический вид), на другом — только беседки, зато новенькие, недавно построенные и даже с пунктом проката кальянов.

Главный элемент благоустройства — старенькая вышка спасателей. Пляж дикий, утыканный табличками «купаться запрещено», но эти надписи вызывают так мало внимания, что город предпочел поставить здесь пост.

— Сегодня как раз ребенка спасли, — с удовольствием рассказывает о службе матрос-спасатель Владимир Таланкин. — На середине водоема закричал. Ребята, которые с ним рядом катались на сапе, подхватили его, а мы в свою очередь подлетели на лодке, загрузили, на берег доставили. Мальчишке 15 лет, без родителей пришел. В этом году — третий уже.

Днем за отдыхающими присматривают спасатели, потом солнце садится. Город засыпает, просыпаются пьяные

Днем за отдыхающими присматривают спасатели, потом солнце садится. Город засыпает, просыпаются пьяные

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По словам спасателя, купающихся бесконтрольных детей здесь много, но это еще не самое страшное: смена спасателей заканчивается в 9, а в конце августа еще раньше — в 8 вечера. Позже солнце садится, и разглядеть, что происходит на воде, уже невозможно. Вот тогда в районе котлована становится действительно опасно.

— Основной народ остается здесь, все напиваются и начинают плавать, а спасателей уже нету, — коротко объясняет матрос-спасатель.

За его спиной висит плакат, предупреждающий отдыхающих, что за лето (год не уточняется) двое пьяных уже утонули. Впрочем, на него обращают внимания не больше, чем на предупреждающие аншлаги.

Снять такое фото на Юго-Западном можно как сегодня, так и 10, 20 или 30 лет назад

Снять такое фото на Юго-Западном можно как сегодня, так и 10, 20 или 30 лет назад

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Особой альтернативы у местных всё равно нет.

— Здесь же собирались строить, вот и песка уже завезли, и горки хотели что-то делать, но почему-то им отказали… Но людям куда деваться, сами скажите? — печально рассуждает Татьяна, которая на пляже обосновалась с подругой и детьми. — В аквапарк? Так цены на билеты подняли. 3100 сейчас стоит за человека! Кто поедет туда?! Состоятельные люди только поедут, а нам, бедным, куда?

Подруги уточняют, что не купаются, а только ополаскиваются: мол, вода противная, грязная, а со дна бьют холодные ключи, да и периодически всплывающие в воде трупы охоты поплавать не добавляют.

Одна из главных местных баек гласит, что пляж на Юго-Западном котловане вот-вот закроют. Мол, вода грязная, дно опасное (из-за того, что это не озеро, а карьер, оно резко обрывается в глубокие ямы). Под мутной толщей воды — арматура, битые бутылки и бог знает, что еще. Опять же, утопленники. Говорят об этом не меньше 20 лет.

Григорий Степанович уверен, что трезвому пловцу котлован не страшен

Григорий Степанович уверен, что трезвому пловцу котлован не страшен

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— Закроют? Без палева купаться будем, — смеются пожилые приятели Григорий Степанович и Валерий Валерьевич.

Один раз менять любимое место друзьям уже пришлось: вплоть до 2019 года Григорий Степанович предпочитал пляж «Наутилус». Потом его закрыли, и о купании в проточной воде пришлось забыть. Но Юго-Западный котлован его устраивает:

— Постоянно переплываю озеро. А если кто тонет… Пьяные тонут, наверно.

— А вы принципиально на пляже не пьете?

— Мы что, не русские что ли? — смеется в ответ Григорий Степанович. — Не до упора, конечно.

Второе по популярности развлечение на Юго-Западном — шашлык

Второе по популярности развлечение на Юго-Западном — шашлык

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Непьющую компанию найти действительно удается не сразу... Молодые приезжие из Киргизии недавно поселились неподалеку от котлована и с удовольствием отдыхают на берегу.

— Как вам водичка?

— Нормально, — улыбается один из приятелей, который говорит по-русски чуть лучше остальных.

— Нормально? В Киргизии же такие прекрасные озера, а тут вот это...

Парни переглядываются и заговорщески улыбаются.

— Нормально, — дипломатично повторяют они.

Длинный пляж, огибающий котлован, как подкова, не просто обойти

Длинный пляж, огибающий котлован, как подкова, не просто обойти

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К вечеру начинает холодать, но народу на пляже только прибавляется: к счастливым отпускникам присоединятся те, кто только что вышел с работы и спешит урвать хоть полчаса солнца и пол-литра пива.

Между загорающими людьми снует сгорбленная женщина в платочке: просит милостыню. Размякшие от тепла и алкоголя люди охотно ей подают.

Этим летом NGS.RU писал о единственном новосибирском пляже, получившем Синий флаг — международный знак качества, удобства и безопасности. Взгляните на него.

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